Continúa racha de accidentes en Barranquilla: tres siniestros se registraron durante esta madrugada

No para la ola de siniestros viales en el Atlántico durante los fines de semana. Al menos tres accidentes se registraron sobre la madrugada de este sábado, dejando, al menos, tres personas heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención oportuna en . Con tan solo minutos de diferencia, los tres accidentes viales se presentaron entre el norte, sur de Barranquilla y el municipio de Soledad, Atlántico, a la altura de la calle 30.

El volcamiento de un vehículo particular, color negro, se registró sobre la avenida Circunvalar tras haber perdido el control, según información de la Policía de Tránsito de Barranquilla, a las 3:30 a.m. de este sábado. En el hecho, las autoridades reportaron que tres personas resultaron levemente heridas, siendo trasladadas a clínicas en el norte de Barranquilla para revisar su condición médica, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer los motivos del accidente.

Minutos más tarde, sobre las 4:00 a.m., un bus de servicio público se chocó a la altura de la calle 30, en el municipio de Soledad, Atlántico. El conductor se encontraba solo, pues no tenía mucho tiempo de haber iniciado su turno, por lo que no llevaba pasajeros que pudieran resultar heridos.

Se conoció que el conductor, quien resultó ileso, habría manifestado una posible falla mecánica que lo llevó a perder el control del vehículo. Sin embargo, el choque no habría sido tan agudo, por lo que emprendió su ruta horas después.

Sobre la mañana de este sábado un vehículo particular, de color gris, también chocó contra una motocicleta en el norte de Barranquilla, sobre la carrera 43 con calle 80. El hecho dejó una persona levemente herida, quien fue trasladada por una ambulancia hacia una clínica para recibir atención.

Cabe mencionar que, el pasado puente festivo, la Policía de Tránsito en el Atlántico confirmó que 16 accidentes viales se registraron durante todo el fin de semana, dejando dos personas fallecidas y ocho personas más heridas.

