Denuncian que en Barranquilla no hay primeras dosis de vacuna contra COVID

Tras recorrer al menos seis puntos de vacunación en Barranquilla, este martes, ciudadanos reportaron que no pudieron iniciar su proceso de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad.

Tal es el caso de Diana Navarro, quién denunció que ha realizado el “paseo-COVID” en los últimos días intentando vacunarse.

“Ha sido una experiencia bastante desagradable, porque la particularidad es que he sacado tiempo de mi jornada laboral para vacunarme, cumpliendo con mi deber, sin embargo, el domingo fui a un punto cercano a mi casa y no había vacuna. El lunes llegué a tres centros comerciales donde se supone que también están vacunando y tampoco había primeras dosis. Este martes llegué a otros tres puntos y lo que me dicen es que se acabaron desde ayer y que mucha gente ha llegado a vacunarse y no lo han logrado”, relató Navarro.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud de Barranquilla confirmó que en los puntos de vacunación de la ciudad solo se están aplicando segundas dosis de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer.

El Distrito espera la llegada entre martes y miércoles de 50.000 dosis de la vacuna de Moderna para continuar con la administración de las primeras dosis.

De acuerdo con Humberto Mendoza, este biológico llega para ser destinado para vacunar a población mayor de 30 años, migrantes y mayores de 18 con comorbilidades.