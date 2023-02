El colmo: hasta un periodista en Atlántico está siendo extorsionado por abrir página de noticias

Para el periodista Hellman Hincapié Ospino registrar, ante la Cámara de Comercio, su emisora online de noticias fue el inicio del viacrucis que hoy está viviendo por cuenta de delincuentes que dicen ser del Clan del Golfo , y quienes le exigen el pago de una extorsión de dos millones de pesos a cambio de su seguridad y de mantener abierto su medio.

El comunicador, quien perdió la visión por culpa de un cáncer, dice que hace dos meses le hicieron la primera llamada y, pese a haber denunciado su caso ante el Gaula Militar, no obtuvo respaldo de las autoridades.

Denuncia que en las últimas horas nuevamente fue contactado por delincuentes, quienes lo amenazaron con asesinarlo por no haber accedido al pago de la extorsión.

“Recibía una última llamada diciéndome que como yo no había accedido al pago del aporte que ellos exigen, que asumiera las consecuencias, que ya mi caso lo tenían los muchachos y que me iban a matar. Esta llamada sí me preocupó , ya no era una persona con acento del interior del país, sino una persona con acento cordobés, de Sucre o Bolívar por el golpeado al hablar. Con la primera llamada que recibí inmediatamente me puse en contacto con el Gaula Militar, pero solo me dijeron que era una extorsión carcelaria y nadie se acercó a mi casa ni me llamaron a preguntar de qué teléfono me llamaron, o a decir, vamos a interceptar o hacer algo”, dijo Hincapié.

Ante la nueva denuncia, Hellman indicó que ya la Policía se puso en contacto con él para tomar algunas medidas para su seguridad. Recordó que hace 25 años, por amenazas de muerte, debió salir corriendo y refugiarse en el departamento de Santander, pero que ahora se queda en Soledad, porque dice que hoy no tiene para dónde irse y tampoco fuerzas para salir corriendo.

