Endurecen medidas en Bolívar: toque de queda y ley seca durante puente de Reyes

Ante el aumento de fiestas clandestinas y excesivo consumo de licor en zonas rurales, el gobernador Vicente Blel decretó toque de queda y ley seca en todos los municipios del departamento de Bolívar durante el puente festivo.

Las medidas inician este viernes 8 de enero y se extiende hasta el martes 12 de enero. El toque de queda arranca el viernes a las 9:00 de la noche hasta el martes 12 a las 5:00 de la mañana; mientras que la ley seca inicia el viernes a las 6:00 de la tarde y finaliza a las 5:00 de la mañana del martes.

"No podemos bajar la guardia, esta batalla contra el COVID no le hemos ganado. Hoy tenemos una ocupación de camas UCI del 61% en todo el departamento, y un total de 8.334 casos acumulados, no podemos tener más sillas vacias en nuestras familias", señaló el mandatario departamental.

La decisión fue anunciada, tras una reunión en la que se escucharon las inquietudes y preocupaciones, especialmente, del sector médico representando en la Mesa por la Salud de Bolívar y Cartagena .

"Realizamos un mesa conjunta con la fuerza pública, el distrito de Cartagena, la Mesa por la salud, el director del Hospital Universitario y la Cámara de Comercio para evaluar el avance de contagio de todo nuestro territorio y tomar medidas oportunas", precisó el gobernador Blel.

Recordemos que estas medidas no aplican para la ciudad de Cartagena, donde el alcalde Willian Dau dio a conocer que por ahora no se tomarán medidas restrictivas como toque de queda o ley seca a causa de que el porcentaje de ocupación UCI en la ciudad aún es "manejable" y "no se puede seguir castigando al sector formal, el sector productivo por la falta de conciencia de unas personas".