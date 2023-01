Gerente (e) de Telecaribe ya es investigado por la Procuraduría a mes y medio de llegar al cargo

La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes, 23 de enero, la apertura de una investigación por presunta alteración de la información consignada en su hoja de vida contra Alfonso de la Cruz, quien el pasado 1 de diciembre fue designado como gerente encargado del canal regional Telecaribe.

Según explicó el ente investigador, el reconocido abogado, quien fue en 2019 precandidato a la Gobernación del Atlántico por el partido Liberal, habría hecho incurrir en un error a la junta directiva del canal a partir de la información suministrada.

"No solo no cumple con los requisitos establecidos en los estatutos del canal para ser nombrado gerente, sino que su hoja de vida cuenta con alteraciones a la verdad a título de dolo y con la intención de calificar a cargos públicos y a la administración pública para la cual no se encuentra preparado”, expresó la entidad en un comunicado entregado a medios de comunicación.

Por el caso se le pidió a la Procuraduría regional del Atlántico realizar las pruebas documentales y testimoniales que correspondan para establecer si hubo o no conductas irregulares.

De la Cruz es un reconocido abogado que ingresó al cargo tras la renuncia de Mabel Moscote, quien estuvo designada en propiedad en el cargo desde noviembre del 2020. Su salida se dio en medio de investigaciones de la Procuraduría por presuntamente solicitar dádivas por valores que iban desde un 25% y hasta por un 40% sobre el total de los contratos a los productores que participaban en la licitación.

El gerente (e) es abogado y filósofo, magíster en Derecho Público y actualmente está cursando un doctorado en Derecho de la Universidad de Barcelona.

