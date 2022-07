Menor promesa del fútbol en Barranquilla está desaparecido

Robin Daniel Coronado, un menor de 13 años que juega en el Barranquilla F.C., se encuentra desaparecido desde la tarde del domingo, luego de regresar de un entrenamiento y visitar a su abuela; fue visto por última vez sobre las 2:00 de la tarde de ese día.

El niño, que en horas de la mañana había estado entrenando con la división inferior del Junior en una cancha del municipio de Soledad, al terminar la práctica se dirigió hacia el barrio Me Quejo, en el suroccidente de Barranquilla, donde estuvo dialogando con su abuela.

Sin embargo, hacia las 2:30 de la tarde se despidió y dijo que iba para donde sus papás, a solo unas cuadras de ese lugar.

"Él jugo, los amigos dicen que ganaron el partido, luego se fue para la casa de la abuela, la saludó y luego ella le dijo que se fuera para la casa y salió. Desde entonces no supimos nada más de él, en el barrio nadie sabe nada”, contó angustiado Mario Coronado, padre del menor.

La denuncia por la desaparición del menor fue instaurada ante la Fiscalía, que inició el acompañamiento a los familiares para dar pronto con su ubicación.

Mario Coronado afirma que su hijo no solía ausentarse de su casa y, agrega, les preocupa el hecho de que su celular timbra y recibe mensajes, pero no es contestado.

"No contesta las llamadas, solo le llegan los WhatsApp pero no los lee. Eso no es costumbre, él no hace eso”, enfatizó Coronado.

El menor viste el uniforme del Barranquilla Futbol Club, que son las divisiones inferiores del Junior, conformado por una camiseta blanca con un escudo en el pecho, pantaloneta roja también con un escudo, tenis negros y un bolso.

Quien tenga información de su paradero puede comunicarse al número celular 318-347-17-52 de la Fiscalía.

