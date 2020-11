Proponen que los 6.000 damnificados de Providencia sean acogidos en hoteles de San Andrés

La periodista Claudia Aguilera habló en Mañanas BLU 10:30 sobre las objeciones que publicó en sus redes sociales frente a la campaña de algunos hoteles en San Andrés que animan a turistas a visitar de manera masiva la isla.

“San Andrés no sufrió el mismo daño tan contundente como Providencia y los hoteleros están haciendo una campaña diciendo a todo el mundo ‘venga, visítenos’. Lo que yo estoy diciendo no es que no vengan, sino que llamé la atención sobre otro asunto que a mí me parece fundamental, que en Providencia hay más de 6.000 personas afectadas y las podrían recibir en San Andrés”, dijo Aguilera.

“Mi llamado es que acojamos a los providencianos”, declaró la comunicadora.

Aguilera habló de las complejidades que es necesario abordar a la hora de analizar las necesidades de los habitantes del archipiélago.

“Es un tema con varias aristas. Por un lado está muy bien reactivar el turismo. Es una forma de que entren ingresos para quienes estaban varados por la pandemia y que han sufrido en su economía, pero también si uno lo mira en un contexto más amplio es una buena oportunidad para replantear el modelo de desarrollo de San Andrés”, explicó.

Escuche a la periodista Claudia Aguilera en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: