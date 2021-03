Retrasos y material en mal estado, las denuncias en medio de la reconstrucción de San Andrés

Han pasado 106 días desde que el huracán Iota destruyó casi todo Providencia y Santa Catalina. Hasta la fecha, 215 casas han sido reparadas, pero aún no empieza la fase de construcción de las nuevas viviendas que prometió el gobierno. La fase actual es de demolición y fortalecimiento de las estructuras que no tenían que ser construidas de cero.

El gobierno asegura que sigue en marcha el plan de reconstrucción del archipiélago que empezó en enero y que tomaría 100 días para la reconstrucción, plazo que termina exactamente el 10 de abril de 2021.

BLU Radio habló con habitantes de Providencia y el balance que dan los isleños Railie Hatodos y Anthony Asaf Howard es el mismo. Se ha avanzado en el entechado de las casas e instalación de carpas para quienes lo perdieron todo.

También se ha avanzado en el restablecimiento de servicios, pero aún no se pone el primer ladrillo de las casas nuevas que diseñó el gobierno. Están expectantes para que inicien con las construcciones.

“Que no estén a cada rato diciendo que lo van a hacer pronto porque es mentira. Uno aquí lo está viviendo en el día a día, uno ve cómo sufre la gente, como los ancianos mayores están al lado de la vía pública esperando un consuelo, que alguien llegue y les diga, hombre, mañana vamos a empezar. Que acepten que no van a cumplir la meta, que no lo van a hacer”, dijo Luz Marina Livingston, también habitante de Providencia .

Publicidad



Por otro lado, Livingston denunció que en el Coliseo Black Sand Bay, en Pueblo Viejo, Providencia, que fue convertido en el centro de acopio de la UNGRD, tras el paso del huracán están guardando material en mal estado, puntualmente, madera con polilla, de mala calidad y que, según les informaron, sería utilizada en la reconstrucción.

“Si el gobierno está pensando en seguridad, en hacer una cosa bien, pues empezando por los materiales, debe ser una calidad de material y no cualquier cosa que están trayendo. Aquí están llenos de polillas que, finalmente, no le va a servir a la gente y termina siendo un desperdicio económico”. dijo Livingston.

BLU Radio ha intentado hablar con el Gobierno sobre el plan de reconstrucción, pero no ha sido posible comunicarnos con Susana Correa, gerente para la reconstrucción del archipiélago y que, según Casa de Nariño, es la vocera oficial.