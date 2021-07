Docente que retornó la presencialidad dio positivo para COVID-19 en Atlántico

Hay preocupación en Ponedera, Atlántico, por docente del Centro Educativo La Retirada, en Ponedera, Atlántico, que salió positiva con COVID-19, luego de estar trabajando durante una semana de manera presencial. Esto ocasionó que todo el resto de los profesores suspendiera su labor presencial.

A raíz de esto, la Asociación de Educadores del Atlántico solicitó a la Gobernación y a la Alcaldía de Barranquilla suspender el inicio de clases presenciales esta semana.

Jesús Ávila, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, fue enfático en afirmar que aún no están dadas las condiciones para que los maestros y estudiantes retornen a la presencialidad. Señaló que lo ocurrido con la docente de La Retirada, zona rural de Podenera, lo evidencia.

“Todavía no hemos empezado la presencialidad que quieren imponer y ya inician las situaciones, es por eso que estamos haciendo solicitudes de aplazamiento para ver cómo avanza la pandemia y ver si es seguro o no, retornar a clases”, dijo Ávila.

Aseguró que la vacunación no es garantía, puesto que las instituciones educativas del departamento no están adecuadas con los requisitos mínimos, puesto que no hay las condiciones para el distanciamiento social y muchas no cuentan con el servicio de agua potable y baños aptos.

El docente señaló que los educadores quieren regresar a la presencialidad, pero reiteran que aún no es momento, por eso interpusieron una acción de tutela hace unos días con el propósito de suspender el retorno a clases de manera presencial e instó al Gobierno a brindar todas las herramientas necesarias para que se realice una labor con responsabilidad y eficiencia desde la virtualidad.