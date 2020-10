Video: El imperdible homenaje de la Banda de Baranoa a Carlos Vives

Como un homenaje a Carlos Vives, la Banda de Baranoa presentó su versión de 'Cumbiana', el más reciente sencillo del artista samario. La agrupación que integra a niños y jóvenes talentos de la música en el Atlántico lanzó su interpretación en un emotivo videoclip grabado en varios municipios del departamento.

En solo dos días, el Cumbiana video de 'Cumbiana' interpretado por la Banda de Baranoa ha logrado más de 18.000 reproducciones en Youtube y el mismo reconocimiento de Carlos Vives, que exaltó esta producción a través de sus cuentas en redes sociales.

“¡Gracias a la Banda de Baranoa por esta versión tan bacana de Cumbiana! Me hace feliz que disfruten mi canción, no hay premio más grande que estos pelaos me hagan semejante homenaje”, dijo Vives.

Cumbiana somos todos, gracias a su director Hilton Escobar por darle este regalo a las nuevas generaciones, heredarles el amor por mi música agregó el galardonado artista.

Hilton Escobar, director de la Banda de Baranoa, reconoció que tanto la canción como el video fueron grabados en tiempo récord, pero que el esfuerzo valió la pena, pues Carlos Vives ya le prometió que después de esto “vendrán cosas mejores”.

"Vives se sorprendió más por lo que le impregnamos al tema, porque le metimos lira, tambores alegres, una guitarra electrónica, con mucho rock. Él dijo que estaban muy bonitos estos arreglos, que habíamos superado muchas cosas y había quedado muy 'pegajoso'", dijo.