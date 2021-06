Alcalde de Cali denunció ante CIDH asesinato de un policía y ataque a disparos contra indígenas

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvieron de visita en Cali , Valle del Cauca, este martes, 8 de junio, y escucharon a los afectados en medio de las manifestaciones. La ciudad ha sido protagonista de marchas multitudinarias, plantones y bloqueos durante seis semanas de paro nacional .

Las relatorías se recogieron en la Torre de Cali, al norte de la ciudad, hasta donde llegaron civiles, miembros de la fuerza pública, funcionarios públicos e integrantes de comunidades indígenas para exponer los casos de abuso, exceso de la fuerza y violación de los derechos humanos.

Hasta el lugar llegó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina , quien denunció ante el CIDH dos casos puntuales: "Expresé la preocupación de hombres armados disparándole a los indígenas, (hecho registrado a principios del mes de mayo en el sur de Cali). Eso me pareció algo denigrante", afirmó el mandatario Ospina.

Alejandra Jaramillo, enfermera y miembro de misión médica particular en Cali afirmó que denunciará ante la CIDH el abuso y agresión física. "Yo fui lastimada en la cabeza hasta el punto de romper el casco de protección, me sostuvo por los brazos el uniformado del Esmad . Yo le decía suélteme que soy de misión médica y me trató de delincuente". El hecho se registró en El Paso del Comercio, norte de la ciudad, salida a Palmira, el pasado viernes, 04 de junio.

Así mismo dejó constancia ante la comisión de la CIDH de la desaparición y homicidio del patrullero Carlos Andrés Rincón, quien apareció flotando en el río Cauca. Su desaparición se reportó el viernes, 04 de junio, en inmediaciones del Paso del Comercio.

🗣️ “Debe haber verdad, esclarecimiento total y condena a quienes han violado los derechos humanos”, @JorgeIvanOspina. pic.twitter.com/wlJ703J2Au — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) June 8, 2021

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibía las denuncias, a las afueras de la Torre de Cali, manifestantes adelantaron un plantón pacífico y un cacerolazo sinfónico.

Llegó la @CIDH a Cali, así la recibe el pueblo caleño. pic.twitter.com/cYkm4aqozp — Alberto Ortiz Galind (@lbertoortiz) June 8, 2021