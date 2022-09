Alcalde de Cali solicitó la renuncia de personal de Emcali involucrado en polémico contrato

En Cali se generó una fuerte polémica luego de que algunos contratos en los que las Empresas Municipales de Cali (Emcali) adquirieran algunos elementos, donde se evidencia sobrecostos. Lo que llevó a la renuncia del gerente Juan Diego Flórez.

Protestas, escándalos, reuniones e investigaciones son parte de lo que rodearon el escándalo en la última semana, por cuenta del contrato de $215.000 millones celebrado con la Unión Temporal AMI, que contenía la compra de elementos con precios sumamente elevados como televisores de 55 pulgadas a $43 millones cuando su precio en el mercado no supera los $6 millones y sillas ergonómicas a $18 millones cuando su valor comercial no supera los $5.

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión extraordinaria por parte de la junta directiva encabezada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y, entre las conclusiones más importantes que se conocieron está la solicitud de renuncia a todos los participantes del proceso contractual, además de adelantar una audiencia pública abierta a más tardar el martes 27 de septiembre.

El mandatario indicó que no entiende cómo si tantas personas revisan previamente los contratos, no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y advierte, que no es su culpa.

"Eso es lo que más extraño nos parece, que hay tres comités previos al cierre del proceso contractual. Hay uno estructurador, evaluador y una comisión que adelanta los procesos finales para que el señor gerente adquiera y es irracional completamente que ingenieros altamente calificados vayan a hacer la adquisición de un televisor a $45 millones", dijo Ospina.

La Unión Temporal AMI justificó, a través de un comunicado, los costos de los televisores de 55 pulgadas, indicando que costaban casi $43 millones porque incluían un amplificador de sonido y un sistema de videoconferencia. En cuanto a las sillas de oficina, dice el contratista que tienen soporte lumbar, soporte para discos de la columna vertebral y la pelvis que evitan el dolor en el cuello y la espalda.

Por otra parte, el abogado de Juan Diego Flórez, exgerente de las empresas municipales, informó que continúa en la ciudad de Cali y que está presto a colaborar en las investigaciones que se están adelantando para esclarecer lo sucedido.

"Me ha otorgado poder y ya radicamos memorial ante la Fiscalía 49, colocándonos a su disposición y diciendo que él está dispuesto a presentar el interrogatorio de indiciado para las claridades del caso", dijo su abogado, Hernando Morales.

En Cali hay un grupo especial de la Fiscalía recolectando el material probatorio para la investigación, acciones que también se están adelantando por parte de la Procuraduría y Contraloría, que, incluso, ordenó la intervención de Emcali y la realización de una audiencia pública para recibir denuncias.

