Conozca los sitios al aire libre en el Valle del Cauca que puede visitar en pandemia

View this post on Instagram

Y ya sabes para donde es este fin de semana? Regalale a tus pulmones vida. Por compras superiores a $30.000 en el restaurante recibe el 10% de descuento en tu paseo a caballo. Info y reservas 6641675 - 3173691580. . . . . . . . . . #dapa #naturaleza #paseoacaballo #calicombia