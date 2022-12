El ciclista caleño Jarlinson Pantano, segundo en la etapa 19 de La Vuelta a España

Jarlinson Pantano tuvo vía libre este viernes por parte de su equipo Trek, para ser protagonista, buscar la fuga y colarse entre los mejores de la etapa 19 de La Vuelta a España, que se corrió sobre 149 kilómetros con final en Gijón, y que tuvo cuatro premios de montaña, con llegada en terreno llano.

“Hay momentos en que hay que arriesgar, todos los colombianos han confiado mucho en mí y no quería defraudarlos, aquí llegamos de segundos lo importante es que luchamos hasta el final”, dijo el pedalista, quien además agregó que no la ha pasado bien en la carrera, ni en esta etapa, “he sufrido mucho en esta Vuelta y hoy por lo menos vuelvo a ver la luz, no se nos dieron las cosas con la etapa, luchamos hasta el final”.

Pantano, estuvo en la fuga del día y por pocos centímetros fue segundo en la fracción detrás de Thomas De Gendt, quien con 3 horas 35 minutos detuvo el cronómetro de la jornada.

En la clasificación general, Chris Froome es líder, a 1.37 está Vincenzo Níbali y a 2.17 Wilco Kelderman, cuarto es Inur Zakarín a 2.29, quinto Alberto Contador a 3.34 y el colombiano Miguel Ángel López es el primer colombiano en la sexta casilla a 5.16 del líder.

Este sábado 9 de septiembre la montaña más dura del mundo dictará sentencia, el mitico Anglirú definirá a los mejores de la general en la etapa 20, que tendrá dos premios de montaña de primera categoría y el puerto de categoría especial en Anglirú.

