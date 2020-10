Las cuatro exigencias de la minga al presidente Duque, explicadas por líder indígena

Hermes Pete Vivas, consejero mayor del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), habló sobre las exigencias que le hacen al Gobierno de Iván Duque frente a cuatro temas clave: vida, territorio, democracia y paz. Según el dirigente, la movilización no tiene intenciones electorales.

“Al presidente le hemos dicho que necesitamos conversar cuatro puntos: vida, territorio, democracia y la paz”, indicó.

Temas como las masacres y asesinatos a líderes, negociaciones de paz con actores armados, cumplimiento en tema de tierras y garantías democráticas hacen parte de los temas en la agenda que platean los organizadores de la minga.

“Para la vida, que no sigan masacrando, asesinando. Hoy vemos que no solamente el tema de las masacres y los asesinatos han sido por parte de grupos al margen de la ley, sino también de la fuerza pública, porque miramos lo que pasó en Bogotá, tanto como los dos asesinados en Corinto. La violación de las niñas en Guaviare y Nariño, y muchas otras que no se denuncian”, dijo el líder del CRIC.

“El tema de paz va junto al de la vida. Que cumplan los acuerdos de paz, que se revise ese tema, que lleguen a un diálogo con otros actores armados como el ELN”, añadió.

“El tema del territorio, si bien es cierto hoy vemos la concentración de las tierras y el no cumplimiento frente a los títulos coloniales de territorios ancestrales, también el campesinado en cuanto al derecho a las tierras. Los megaproyectos multinacionales todo el tiempo están detrás de nuestros resguardos”, complementó.

“El cuarto tema es el de la democracia. Desafortunadamente hoy vemos que si fuera un Gobierno democrático, hoy estaría atendiendo la minga. Queremos hablar con el Jefe de Estado, porque no vemos garantías en ese marco, porque la concentración del poder nos está llevando casi a una dictadura en este país”, concluyó.

Según Pete Vivas, Duque tiene explicaciones pendientes con los indígenas.

“En el año 2019 eran dos puntos reivindicativos, uno era el debate con el presidente que estuvo a unos metros y no dio la cara a la minga. Ese punto quedó pendiente”, sostuvo.

“No es un tema de discusión de platas, hoy es el tema de la vida, porque nos preocupa tanta masacre, tanto asesinato. Nos están matando además culturalmente”, afirmó Pete Vivas.

Según el líder indígena, la intención del Gobierno al desplegar funcionarios hacia Cali para atender a representantes de la minga fue una estrategia para dilatar y no atender por miedo.

“Ahora nos quieren meter en el tema electoral. Nosotros no estamos pesando en partido político, ni en el tema de conseguir votos, ni hacer campaña. Estamos preocupados por la vida y el derecho a la paz”, indicó el consejero del CRIC.

Escuche a Hermes Pete Vivas en entrevista con Mañanas BLU: