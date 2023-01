Secretario de Gobierno de Pasto reclama intervención del Gobierno ante desabastecimiento de gasolina

Carlos Bastidas, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Pasto , reclamó una intervención por parte del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, ante el desabastecimiento de gasolina que afronta la ciudad por el cierre de la Vía Panamericana.

"La paciencia se nos agotó, señora ministra de Mimas y Energía", dijo el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Pasto, Carlos Bastidas, quien reclamó del Gobierno nacional verdaderas ayudas por considerar que la comunidad está sumida en una profunda crisis similar o peor a la registrada en tiempos de pandemia.

Publicidad

“El problema de desabastecimiento ya tiene desesperada e indignada a la comunidad. No podemos dar continuidad a las obras de la ciudad y no podemos seguir esperando que prácticas amañadas pongan a vivir a los pastusos en condiciones infrahumanas y en la más compleja incertidumbre, así no es señora ministra", aseveró el funcionario, visiblemente enojado por lo que consideró la desatención de la ministra, no solo con Pasto, sino con todo el departamento de Nariño.

"Los Pastusos somos pacientes, pero nos cuesta mucho tener la paciencia y en el ministerio de minas y energía todos cruzados de brazos mientras la comunidad tienen que hacer lagar filas que van desde tres hasta dos días para conseguir un solo galón de gasolina", precisó Bastidas.

El secretario de Gobierno aseguró que, desde que se registró la tragedia, la titular de la cartera de minas y energía no ha hecho presencia en la ciudad y, lo que es peor, no responde mensajes ni contesta llamadas. Manifestó, además, que la ciudad no aguanta más los altos costos de los combustibles y eso, dice, es un problema del Gobierno nacional, porque son ellos quienes fijan los cupos y precios y no los alcaldes ni gobernadores.

Publicidad

Asimismo, indicó que la crisis es total en todos los sectores de la producción por la falta de los combustibles y productos propios para adelantar obras de infraestructura en la ciudad. A esto, agrega, se suma la especulación que se está dando en la capital de Nariño con productos de la canasta familiar y "nadie dice nada".

"Solo han hecho anuncios que no se han concretado y aquí los habitantes ya no quieren más discursos, sino soluciones a corto, mediano y largo plazo, para evitar que las empresas comiencen a despedir empleados, tal y como sucedió en tiempos de pandemia, en donde más de 7.000 personas perdieron sus empleos formales e informales", agregó el funcionario.

Publicidad

"Hemos hecho lo humanamente posible, lo que está a nuestro alcance, pero es el Ministerio de Minas quien debe tomar las medidas y haber tenido un plan de contingencia, ya que no es la primera vez que sucede un bloqueo a la única vía que permite el ingreso de combustibles y mercancías al departamento", sostuvo Bastidas.

Finalmente, llamó la atención de la ministra de minas y energía para que haga presencia en la ciudad y atienda las quejas de los distribuidores de combustibles para, además, evitar que la especulación y el desabastecimiento provoque caos en la capital de Nariño.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: