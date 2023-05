Violencia, falta de alimentación escolar y abandono: dramático panorama en colegios de Buenaventura

Más de 50.000 estudiantes de los colegios de Buenaventura suspendieron las clases por cuenta de la violencia, la falta de alimentación escolar y el abandono de las instituciones educativas del municipio.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Juan Sebastián Rey, estudiante del Colegio Urbano Néstor Tenorio, entregó detalles sobre la situación en los centros educativos y sobre cuál es su llamado.

Rey asegura que hay graves daños estructurales que no ha sido atendidos por parte del Estado a través de los años, por lo que hacen un llamado para que el Ministerio de Educación haga presencia y tome medidas en pro del sistema educativo de Buenaventura.

Con respecto al sistema de alimentación, PAE, reclamó que el programa no es eficiente, “cuando iniciamos el paro, entraron los camiones con las raciones del PAE, no sabemos si es que el trabajo no se hace bien o es que lo está reteniendo en la vía Loboguerrero”.

La violencia es otro factor que se ha vuelto todo un drama en Buenaventura, pues la problemática con las diferentes bandas delincuenciales pone en peligro a los estudiantes, “necesitamos la garantía de la seguridad de los estudiantes”, recalcó.

Escuche la entrevista aquí: