Riñas durante celebración del Año Nuevo en Bucaramanga aumentaron; una persona murió

La Policía atendió más de 1.300 riñas que se presentaron durante el 31 de diciembre y 1 de enero, en Bucaramanga y el área metropolitana.

Durante la celebración de fin de año una persona murió y otra resultó herida en hechos de violencia asociados a la intolerancia y el consumo de alcohol, según confirmaron las autoridades.

En el barrio San Bernardo de Floridablanca , Santander, un hombre identificado como Jhoan Alexander Camacho Bohórquez, fue asesinado por otro hombre quien le disparó en medio de una riña.

Los testigos de los hechos relataron a las autoridades que las víctimas se encontraban frente a su residencia celebrando la llegada del Año Nuevo, cuando fueron abordadas por alias 'Sócrates', quien disparó en contra de Camacho. En la reacción su hermano Edwin Javier Camacho Bohórquez, resultó herido.

Los dos hermanos fueron trasladados a un centro asistencial de Floridablanca, pero mientras recibía atención médica falleció Jhoan Alexander Camacho, quien trabajaba en temas de construcción. En cuanto a Edwin Camacho no reviste gravedad.

El general José James Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que durante la fiesta de fin de año se presentaron 1.300 hechos de violencia, se capturaron a 11 personas, mientras que otros 230 recibieron comparendos, es decir, menos del 20 por ciento de los infractores fueron sancionados.

Por la celebración del año nuevo se registró un caso donde los integrantes de una familia resultaron quemados por un volador con pólvora lanzado por un vecino.

Los afectados quedaron sumamente sorprendidos por el accionar de la Policía en este hecho. Primero, en la Policía de Floridablanca nadie contestó y solo 40 minutos después llegaron dos patrullas motorizadas para atender el caso.

Según la denunciante Íngrid Paola Albis, “los policías solo se remitieron a pedir los documentos, revisar antecedentes y nada más".

"A mí me llamaron al lado y me dijeron que no les podían hacer nada porque no los encontraron con la pólvora en la mano”, expresó.

Aunque el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga dijo que acompañarán a toda la familia “para que se formule la denuncia respectiva y poder iniciar las respectivas investigaciones a que haya lugar y sancionar a los responsables”, realmente no se entiende por qué no se hizo nada en el propio momento en el que ocurrieron los hechos en Floridablanca.

