Cerca de 5.000 reses han muerto de hambre en Puerto Wilches, Santander

Un número aproximado de 5.000 reses, de las 40.000 que se estima hay en el municipio de Puerto Wilches, en Santander , han muerto en los últimos tres meses meses y la crisis ya está llegando a proporciones insostenibles para los pobladores.

El tema empezó con la ola invernal que se vivió el año pasado. A raíz de las constantes precipitaciones sobre el río Magdalena se presentó un desbordamiento en los sitios Paturia y Sitio Nuevo. Esto generó una inundación de fincas, acabando con el pasto que alimentaba a los animales.

“La situación es lamentable, después de mucha agua llega una época de duro verano y tenemos la situación que tenemos, los suelos se quedaron sin pasto y los animales mueren de hambre; esto se nos ha salido de las manos, requerimos el apoyo del Gobierno Nacional”, expresó Jairo Toquica, alcalde de Puerto Wilches

El panorama es desalentador sobre todo en la zona norte del municipio, que ha sido la más golpeada. En los sectores de Paturia, Campo Alegre, Chingalé, Bocas del Rosario, Vijagual, Guayabo, Badillo y Carpintero es común ver por estos días animales tirados y en estado de descomposición.

Pero la crisis no sólo afecta a los dueños de las reses. Al no haber pasto los animales no se pueden alimentar y eso baja la producción de leche. Además, los finqueros han decidido reducir el número de trabajadores, pues al no tener producción y con los animales muriendo tratan de reducir costos de cualquier forma.

Algunos de los campesinos han decidido sacar el ganado de la región, pero la solución definitiva sería tapar los chorros de Paturia y Sitio Nuevo, evitando inundaciones futuras.

“Nosotros estamos haciendo un llamado para que nos envíen maquinaria nuevamente y así aprovechar el poco verano que tenemos. La solución es tapar esos dos chorros. En Sitio Nuevo avanzamos con trabajos el año pasado, pero infortunadamente los niveles del río eran altos y solo logramos tapar la mitad de ese chorro, por estamos pidiendo a Cormagdalena que nos preste de nuevo la draga para hacer trabajos y poder taparlo como lo hicimos en Vuelta Perico”, acotó el alcalde de Puerto Wilches.

El mandatario hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que volteen a mirar este municipio santandereano, pues son incontables los problemas que afectan a la población campesina.