Con una velatón habitantes de Cáchira rechazaron el asesinato de Karina Blanco

En el parque principal del corregimiento La Vega en Cáchira, Norte de Santander, se concentró la comunidad en una velatón para rechazar el atroz crimen de Karina Blanco, la joven de 16 años abusada y asesinada cuando se dirigía al colegio.

“Sentimos a veces impotencia hacia estas situaciones, cada vez que veo a una jovencita veo a Karina en ellas. No tengo hijas, tengo hijos varones y a ellos siempre les digo que a las mujeres no se les pega, no se les toca, se les respeta”, fueron las palabras de una de las madres que participó en la velatón.

#Video Habitantes de Cáchira y El Playón realizaron un conmovedor homenaje a la estudiante Karina Blanco quien fue abusada y asesinada por un hombre en el corregimiento de La Vega en Norte de Santander #VocesySonidos pic.twitter.com/Q9Idj7tNzx — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 5, 2022

En el municipio de El Playón, Santander, donde estudiaba Karina, también realizaron un homenaje a la joven.

“Creo que es la indignación de todas las mujeres que hemos callado algún abuso sexual porque la mayoría de las que estamos acá hemos sufrido un abuso sexual, cuando me refiero a un abuso no es solamente que nos toquen, sino que nos griten cuando vayamos pasado, que nos miren con morbo cuando pasamos, eso llena de ira y me llena de tristeza lo que paso con esta niña”, expresó una de las jóvenes.

#EnDesarrollo A esta hora se realiza una velatón en el municipio de El Playón, Santander, y Cáchira, Norte de Santander, en memoria de la niña Karina Blanco, quien fue abusada y asesinada cuando caminaba hacia su colegio. pic.twitter.com/YYi5MvkuYz — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 5, 2022

El cuerpo de Karina Blanco aún permanece en la sede de Medicina Legal de Bucaramanga.