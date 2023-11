Condenan al médico Antonio Figueredo por violencia intrafamiliar y sexual contra mujer en Santander

Dos años después de la brutal paliza que recibió la médica María Paula Pizarro de manos de su novio en ese momento, el también médico y cirujano Antonio Figueredo , la justicia determinó condenar al atacante por los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar.

En medio de la audiencia, la Fiscalía General de la Nación reveló llamadas que el médico Figueredo le habría hecho a María Paula para que cambiara la versión de los hechos y dijera que se habría caído en el motel donde ocurrió el lamentable episodio.

El abogado Jaime Lombana , defensor de la médica María Paula Pizarro, se refirió a la determinación tomada por las autoridades. “El juzgado 11 penal de conocimiento condenó a Antonio Figueredo por los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar lo cual le dará una pena entre 12 y 15 años aproximadamente, dependiendo de la valoración del juez de tasación de penas por unas conductas repudiables, reprochables cometidas por un médico que figura incluso, simbólicamente, en los videos del himno de Santander y que debe constituirse como un modelo de reproche social, un modelo de lo que no se debe ser, de cómo no se debe comportar”.

Condenado por acceso carnal violento y violencia intrafamiliar el médico Antonio Figueredo, por haber golpeado de forma brutal a su exnovia, María Paula Pizarro, en Bucaramanga. En enero de 2024 se realizará la audiencia donde un juez dará a conocer la condena #VocesySonidos pic.twitter.com/2djYm8Pf3i — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 23, 2023

Las otras pruebas presentadas por la Fiscalía son unos audios en los que el médico Figueredo le pide a María Paula que afirmara que ella se había golpeado con el borde de la cama.

Cabe recordar que el médico Figueredo enfrentó otra denuncia por maltrato físico y abuso sexual. Este caso fue archivado por la Fiscalía, sin embargo, volvió a revivir en medio del nuevo escándalo.

La otra denuncia fue hecha por Érika Plata, quien en 2014 relató que el médico la habría maltratado y hasta trató de accederla carnalmente.

“En ese momento me encontraba estudiando, sentí que la justicia no estaba de mi lado, por eso hago nuevamente pública mi denuncia porque no se puede permitir que sigan maltratando a las mujeres (…) Él ingresó conmigo de una forma brusca y brutal, le pedí que se fuera, pero la forma que optó fue golpearme, me mantuvo en el piso inmóvil, me golpeaba en todo el cuerpo, me mordía y trató de acceder a mi sexualmente”, relató la médica Plata en su momento.

El reconocido cirujano Antonio Figueredo permanece en libertad, pero es controlado con brazalete electrónico. Además, tiene la prohibición de salir del área metropolitana de Bucaramanga y obviamente del país.

En los próximos días se conocerá la pena que deberá pagar el médico por los hechos acontecidos el 13 de noviembre de 2021.