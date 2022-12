Contraloría de Bucaramanga debe tres meses de sueldo a funcionarios

Son 42 funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga quienes reclaman el pago de los sueldos de octubre, noviembre y diciembre, igual que las prestaciones sociales con excepción de los montos de salud y pensión. Lo último fue una protesta que realizaron en la plazoleta del edificio de la alcaldía exigiendo el pago de nómina.

“Como funcionaria de la Contraloría de Bucaramanga , que pertenezco a la comisión de reclamos, hacemos la protesta y el llamado a la administración central, al Concejo de Bucaramanga para que nos protejan nuestros derechos constitucionales al mínimo vital, a una vida digna y al trabajo. Así como vamos el presupuesto del año entrante solo alcanzará hasta el mes de mayo”, dijo una de las afectadas.

Otro de los funcionarios dijo que fue una situación que se advirtió, pero a la que no le prestaron atención.

“Yo le dije en abril al Concejo lo que iba a suceder y no se tomaron las medidas, no se realizaron las reuniones, no se hizo una gestión suficiente para que esto no sucediera”, manifestó otro de los funcionarios.

Como respuesta a una carta enviada por los afectados a la Contraloría de Bucaramanga , el ente de control fiscal les respondió el pasado 24 de noviembre lo siguiente:

“Una vez revisado el estado actual de tesorería y la ejecución del presupuesto de gasto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga de la vigencia 2022, a la fecha no se cuenta con los recursos de disponibilidad para el gasto de la nómina (…)”, dice la certificación emitida por la entidad.

Carta de la Contraloría de Bucaramanga por falta de pago a funcionarios Foto: cortesía funcionarios de la Contraloría

En agosto de este año la contralora de Bucaramanga, Viviana Blanco, aseguró que cuando asumió el cargo ya no había presupuesto para pagar nominas de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

"Me dejaron la entidad sin dinero y quebrada", dijo en su momento Blanco.

A su vez, advirtió que la reducción presupuestal de $2.000 millones realizada por la administración en vigencias anteriores "no permite el funcionamiento normal de la entidad y se genera dificultad de lograr los objetivos constitucionales”.

Finalmente, los funcionarios afectados con el no pago de las nóminas pidieron a la Alcaldía de Bucaramanga y al Concejo municipal intervenir para solucionar los problemas de falta de dinero de la Contraloría.

