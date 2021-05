Denuncian presunto abuso policial en Bucaramanga y Barrancabermeja durante manifestaciones

Los enfrentamientos entre manifestantes y policías en el departamento de Santander durante seis días de protestas dejan más de 30 personas heridas, destrucción de un peaje, afectaciones en bancos y sectores comerciales.

Durante los desmanes en Floridablanca fueron capturadas 15 personas por daño en bienes públicos, privados y atentar contra funcionario público, aseguro el coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que se presentaron hechos de exceso de violencia por parte de policías contra los manifestantes.

#ParoNacional3M #DerechosHumanos |



En el video tomado por la comunidad del barrio Villabel, a las 10:00 pm, del 3 de mayo de 2021 se pone en evidencia el actuar arbitrario, desproporcionado e ilegal de la Fuerza Pública contra personas que se encontraban en el municipio pic.twitter.com/Ztr287SpCw — DerechosdelosPueblos (@equipojuridico) May 4, 2021

En Barrancabermeja han sido detenidas 12 personas, entre ellas la joven Yailin Ayala tras manifestaciones en el sector de Mejoras Públicas.

"Mi hija están en la manifestación pero no estaba atacando a los policías, pero la cogieron, la arrastraron por el piso y la detuvieron, no me la respetaron, ella no es ninguna vándala", aseguro Norma San Juan, madre de la universitaria.

La abogada Doralba Parada manifestó que fueron dos jóvenes detenidas por la Policía.

Publicidad

"Una fue dejada en libertad horas después, pero Yailin quedó retenida en la estación de Policía. Ella presenta varias hematomas en el cuerpo, brazos y espalda. La maltrataron con bolillos en la cabeza, los policías se excedieron en la fuerza contra esta dos jóvenes", afirmó la abogada defensora de derechos humanos.

#Credhos continúa con la labor de seguimiento y acompañamiento a las diferentes jornadas de movilización en el marco del Paro Nacional. Exigimos garantías para la legítima defensa y la movilización social al ministerio público.@DefensoriaCol@PGN_COL@FiscaliaCol@personeriabja pic.twitter.com/O6DFe3yfD7 — CREDHOS Paz (@Credhos_Paz) May 3, 2021

En las manifestaciones en Barbosa, San Gil, Curití, Lebrija y El Playón, las autoridades han detenido a más de 25 personas, un policía además resultó herido.