Denuncian que por falta de policías en CAI de Acapulco, en Girón, se dispararon los robos en la zona

La comunidad del corregimiento de Acapulco, en el municipio de Girón, ha expresado su preocupación y malestar por el aumento de robos en la zona, el cual atribuyen a la falta de policías en el CAI que fue entregado en junio pasado.

El CAI, que se construyó con el objetivo de mejorar la seguridad en el corregimiento y sus alrededores, no ha entrado en operación debido a la falta de personal. La comunidad señala que esta situación ha generado un clima de inseguridad y temor entre los residentes.

“Dos sujetos, en la última semana, trataron de meterse a una casa. El vigilante le tocó disparar para tratar de ahuyentarlos, los ladrones respondieron también con disparos. Les pido que tengan mucho cuidado”, contó un funcionario de seguridad privada, quien confirmó que se disparó la inseguridad en la zona por falta del CAI.

Los vecinos han realizado múltiples denuncias y peticiones a las autoridades para que se tomen medidas al respecto, especialmente, que lleguen policías al CAI.

“En el CAI no hay policías, lo que hay que hacer es llamar al 123 y la atención no es inmediata. A mi me pasó una vez, una vez yo llamé y me remitieron al CAI de Lebrija y los policías llegaron media hora después”, contó Paula Muñoz, residente en Acapulco, en diálogo con Blu Radio.

La más reciente víctima de los ladrones fue un adulto mayor, identificado como Fernando, quien denunció a los policías el hecho. Un vecino grabó el procedimiento y pidió a los uniformados por mayor presencia en la zona.

Otra de las víctimas es Carlos Figueroa, quien denunció que el pasado viernes un grupo de ladrones robó material de construcción de su casa.

“En estos momentos no contamos con la Policía, durante el día pasan, pero en la noche no. Estamos a merced de la delincuencia, el viernes se fueron a meter a mi casa, gracias a Dios aparecieron los muchachos de vigilancia y los corrieron”, indicó la víctima.

