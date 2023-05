Derrumbe de puentes mantiene incomunicados a más de 2.000 habitantes de San Andrés, Santander

Los habitantes de más de seis corregimientos de San Andrés, Santander, entre ellos El Caracol, Ramada, Pablo Sexto, La Laguna de Los Ortices, Pagua y San Cruz, llevan más de un mes incomunicados debido a que las fuertes lluvias se llevaron los puentes que conectaban a estas poblaciones que viven en su gran mayoría de la agricultura.

Ante esta situación una delegación de habitantes del municipio le pidió a la Unidad de Nacional de Gestión de Riesgo la instalación de un puente metálico militar para reactivar la economía de la zona, poder llevar medicamentos y transportar personas enfermas, sin embargo, hasta el momento el municipio de San Andrés no está dentro de las prioridades para este tipo de asistencias debido a otras emergencias de mayor magnitud.

“Los habitantes de la zona están improvisando palos amarrados para poder pasar de un lado a otro con el riesgo de que se caigan. Ante la falta de puentes, algunos habitantes de San Andrés, Santander, estarían detonando dinamita para hacer pasos para motos y así sacar sus productos. Algo peligroso que puede causar una tragedia al tiempo que genera contaminación”, explicaron líderes sociales como Esperanza Herrera.

Ante la falta de puentes los campesinos de la zona afectada no tienen forma de sacar sus productos agrícolas para comercializarlos, por ese motivo hay represamiento de Limón Tahití, Café, maíz y caña de azúcar, además de las afectaciones al turismo que se frenó por completo ante la falta de puentes para llegar a algunas lagunas…

“En este momento la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional solo tiene 4 puentes metálicos militares y no los pueden utilizar porque están comprometidos por si llega a haber erupción del Nevado del Ruiz. Por ese motivo no los pueden tocar, pero nos informaron que ya tienen recursos para comprar unos de afuera y poderlos importar que es un proceso que puede tardar unos 45 días y es cuando empiezan a priorizar porque no somos los únicos que hemos perdido puentes”, aseguró Herrera.