Emergencias en Santander: incendios destruyeron dos viviendas en Bucaramanga y Girón

Las autoridades confirmaron que dos incendios destruyeron una casa y un apartamento en el área metropolitana de Bucaramanga . Las emergencias se registraron en las últimas horas en el norte de la ciudad y el centro de Girón.

En el barrio Café Madrid una posible falla eléctrica provocó el incendio que consumió las pertenencias de una familia.

#BomberosBGA

Atendimos incendio de un apartamento en el Barrio Café Madrid, solo se presentaron pérdidas materiales, las razones están por establecerse pic.twitter.com/hHHsXzhHxM — Bomberos de Bucaramanga (@BomberosBGA) December 23, 2022

La emergencia que no dejó personas heridas se registró en un apartamento. Las pérdidas materiales pueden superar los $50 millones.

"Las llamas se expandieron por todo el apartamento de una forma rápida. Cuando llegamos al sitio con un trabajo de enfriamiento logramos que las llamas no pasaran a otro apartamento. El edificio fue evacuado por precaución", aseguró el capitán Jorge Peña de Bomberos de Bucaramanga.

Pérdidas por más de $50 millones dejó incendio que se presentó en un apartamento de Bucaramanga. La emergencia fue controlada por @BomberosBGA en el barrio Café Madrid #VocesySonidos pic.twitter.com/9GRPgfnLlX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 23, 2022

En el municipio de Girón se presentó otro incendio que afectó una vivienda donde vive una familia que se dedica al reciclaje.

Al parecer, una vela prendida provocó la emergencia, reportaron las autoridades de ese municipio santandereano.

“Como yo no tengo los servicios públicos, no tengo luz, ni agua, entonces con unas velas puedo ver en la noche la casa. Una vela se me cayó sobre el colchón y de forma inmediata se prendió todo”, afirmó Luis Fernando Pedraza.

La emergencia fue atendida de forma inmediata por Bomberos de Floridablanca, entidad que presta ese servicio en Girón.

