Emiro Arias dice que no se unirá con Jaime Andrés Beltrán para la Alcaldía de Bucaramanga

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Emiro Arias, explicó que no tiene contemplada una unión con otra campaña hasta este momento y de paso desmintió los rumores sobre un acercamiento a la candidatura de Jaime Andrés Beltrán.

“Con Jaime Andrés tengo una buena amistad, pero las afinidades políticas son diferentes o bastante diferentes en cuanto a los aspectos que él está contemplando en su programa de gobierno y nuestra posible unión no es más que un rumor y se debería precisar con Jaime Andrés para saber quién llega a esa campaña porque de hecho yo no he contemplado esa candidatura con ningún candidato”, dijo Emiro Arias.

Según Arias, hay temas fundamentales que dividen las formas de ver la capital de Santander que pasan por temas de seguridad y de movilidad.

“Por supuesto que la ciudad requiere mucho más pie de fuerza, que la ciudad requiere elementos tecnológicos, de reconocimientos faciales, de hacer un plan de choque en materia de seguridad para brindarle seguridad a los ciudadanos”, agregó Arias.

Para el candidato, la forma en que Jaime Andrés Beltrán vende a Bucaramanga “no es la mejor”.

“Y seguir vendiendo la idea a la ciudad y al país que esta ciudad es el Bronx me parece que es un poco irresponsable y esas son grandes diferencias que tenemos con Jaime Andrés, valga decir que tenemos buena relación personal, pero en los temas políticos tenemos diferencias fundamentales y sustanciales”, señaló.

Finalmente, Arias aclaró que el principal problema de Bucaramanga es la inseguridad que requieren la intervención del Ejército.

“Yo estoy proponiendo que el microtráfico a través de dos bandas transnacionales como son el Tren de Aragua y el Clan de Golfo se tomaron posicionalmente algunos territorios y deben recuperarse a través del ejército nacional porque la Policía no es capaz ni es suficiente, toca con hechos contundentes que deben ir respaldados de una oferta institucional que ataque las causas estructurales que llevan a cientos de jóvenes a vincularse a los grupos que generan violencia”, dijo.

