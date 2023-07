Familia de bebé que murió en Coromoro, Santander, dice que no fue maltratado; autoridades investigan

La Fiscalía avanza en la investigación por la muerte de un bebé de siete meses en el corregimiento Cincelada del municipio de Coromoro, Santander.

El pasado domingo fue llevado al centro de salud del corregimiento el menor para que fuera atendido de urgencia por el médico rural, sin embargo, el niño llegó sin signos vitales, según informó el gerente del lugar.

En diálogo con Blu Radio, el gerente del hospital de Coromoro, el cuerpo del menor había quedado en custodia de las autoridades tras activarse la ruta de protección por posible maltrato infantil.

“Al niño se le hicieron las maniobras de reanimación, pero el niño llegó muerto. El bebé había tenido unas posibles lesiones que llevan a que pudo ser maltrato infantil hace dos meses atrás. Esa vez fue atendido en Charalá, fue una fractura de fémur y eso en un niño es complejo (…) Se sospecha maltrato y por eso se activó la ruta, se llamó a Policía de Infancia, se hizo la custodia del cuerpo, este proceso está en curso con los familiares, al centro de salud no lo llevaron los papás”, indicó Carlos Quintero, gerente del hospital de Coromoro.

Frente a esta información del centro de salud, la familia respondió que el bebé no ha sido maltratado y, según su versión, el centro de salud no reanimó al niño.

“Yo estuve ahí, le toqué una manito y estaba caliente. Ya no tenía signos, eso fue lo que dijo el doctor. Me da tristeza saber que se basan a la muerte de una criatura para que inventen cosas (…) Muchos dicen que al niño lo lastimaban, lo maltrataban, pero yo nunca vi eso (…) El niño llegó al centro de salud, pero no le hicieron la reanimación, yo estuve presente en ese momento”, indicó Mariana Dueñas, tía del bebé.

El abuelo del bebé, en el mismo sentido, pidió respeto y también señaló que el centro de salud no hizo lo posible por salvarle la vida.

“Yo pido más respeto para la familia, es doloroso ver como difaman con falsa información. Esto se presta para que mi hijo reciba amenazas (…) Pido a las autoridades competentes que hagan una investigación más profunda porque mi nieto cuando ingresó al centro de salud no le hicieron reanimación”, comentó José Rodrigo Dueñas, abuelo del bebé.

El hospital de Coromoro amplió este jueves, en un comunicado, los detalles de la atención médica brindada al menor.

“Dentro de la valoración médica inicial efectuada al menor, no se evidencia signos vitales, se encuentra como características importantes palidez cadavérica, pupilas midriáticas no reactivas, sin tono muscular, sin reflejos, por lo cual el médico de turno declara la muerte de dicho menor”, dice el comunicado.

El centro de salud también informó que el bebé presentaba “marcas en el cuerpo”.

“Al realizar la exploración física inicial del menor, indica el personal médico que se evidencian algunos hallazgos como marcas en el cuerpo, las cuales están plasmados en historia clínica, documento que se encuentra en custodia y solo puede ser expuesta al ente investigador”, dice el comunicado.

Y agrega: “Es importante referir que el posible diagnóstico médico presuntivo por el cual se da el deceso es síndrome de muerte súbita infantil”.

Este es el comunicado completo:

La Fiscalía confirmó a Blu Radio que avanza la investigación para esclarecer el caso.