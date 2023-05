“Fue una experiencia aterradora”: estudiante retenida por encapuchados el 27 de abril en la UIS

Doce días después de hechos de vandalismos que fueron provocados por encapuchados en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, se conoció que ese grupo antes de comenzar los disturbios el pasado jueves 27 de abril, tuvieron retenidos durante varios minutos a más de 60 estudiantes de colegios que visitaban la institución educativa.

Blu Radio conoció una carta de un estudiante que estuvo retenido por los encapuchados donde señala que “fue aterrador ese momento”.

"La situación fue aterradora pues nunca había pasado por algo similar. El pensar qué pudo haber pasado causa miedo, te hace sentir vulnerable. El jueves 27 de abril mi institución programó una salida pedagógica para los grados noveno, décimo y once a la Universidad Industrial de Santander. Más tarde, nuestros profesores a cargo nos dieron tiempo de descanso. Uno de mis compañeros y yo nos dirigimos a la cafetería. Un señor se acercó y le preguntó a mi compañera a mi lado quién era nuestro profesor a cargo. Luego de señalarle, se dirigió para hablar con ellos; poco tiempo después, nuestros profesores nos llamaron inmediatamente para decirnos que teníamos que dejar la UIS y seguir el recorrido, dijeron que teníamos que salir rápido porque habían encapuchados”, dice un aparte de la carta.

El estudiante sigue describiendo su experiencia y afirmó que “dos de los encapuchados nos detuvieron diciendo que querían hablar con nosotros, tocaron temas como la inflación, violación y maltrato al campesino entre otros temas de política. Fue una experiencia aterradora por la que la mayoría no habíamos pasado. Durante esto nos tomaron fotos y videos. Una de las profesoras les dijo a los sujetos que no podían retenernos ya que éramos menores de edad. Entonces accedieron a dejarnos ir, no sin antes darnos unos panfletos”.

Cabe recordar que más de $1.200 millones en pérdidas dejaron los hechos vandálicos protagonizados por encapuchados en la UIS el 27 de abril.

Ese día varios desconocidos dañaron puertas y robaron más de 300 computadores portátiles y dañaron otros en el Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (Centic) de la UIS.

Los estudiantes retenidos por varios minutos por personas encapuchadas en la universidad UIS participaban en el programa VisitARTE.