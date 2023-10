Investigan presunta amenaza del Clan del Golfo a candidato al concejo de Piedecuesta, Santander

El dirigente político de Piedecuesta , Santander, Harvey Ferreira, grabó una de las supuestas llamadas extorsivas en la que le piden “un apoyo” y donde le expresan que si no colabora el perjudicado será él.

“Si usted me dice que no tiene todo, pero me dice comandante yo quiero aportar… usted está en su campaña y nosotros no le hemos dicho nada, usted camina en su calle y nosotros no hemos estado siguiéndolo, ni viéndole sus movimientos y nunca le hemos tocado su puerta, nunca lo hemos molestado. Pero si aquí yo paso un reporte negativo, aquí el perjudicado es usted y tiene que parar todo lo que está haciendo en este momento”, se escucha en la grabación.

El candidato informó a través de un video que ya se reunió con el comandante de la Policía de Piedecuesta para poner en conocimiento las amenazas en contra de su vida y la de su familia.

“Ellos nos llaman a extorsionarnos y yo me niego rotundamente a ser partícipe de la situación y ellos inmediatamente proceden a amenazarme a mí y a mí familia, a mi hija. Pues la situación es bastante preocupante. En este momento me dirijo a la Fiscalía, ya hablamos directamente con la Sijín, donde básicamente nos dieron algunas recomendaciones y también para poder ingresar a la UNP (Unidad Nacional de Protección)”, expresó el candidato.

Y es que las amenazas suben de tono con el pasar de los minutos: “porque si a mí me toca mandarle gente, personal o militares de civil hasta su casa o su apartamento yo lo hago. Si me toca traerme a un familiar suyo retenido para acá para La Mesa, también lo hago patrón”, dice el supuesto miembro de la organización delictiva.

Harvey Ferreira dice que estas amenazas podrían ser como retaliación por control político que ha venido ejerciendo desde hace tiempo. “Nosotros empezamos a denunciar temas muy delicados en la Piedecuestana, en Tránsito de Piedecuesta y con el tema del parque principal. Gracias a nuestras denuncias, hoy el pago del contrato de embellecimiento del parque está retenido por más de 7 mil millones de pesos, lo cual inmediatamente genera un malestar político ya que un candidato a la alcaldía no pudo elaborar su cierre de campaña en el parque principal como lo tenía previsto… inmediatamente llegan las llamadas y las amenazas de muerte”

