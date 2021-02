La lluvia, algunos bomberos y campesinos controlaron incendio: habitante del páramo de Santurbán

La lluvia se convirtió en la mejor aliada para controlar las llamas que durante cuatro días arrasaron parte del páramo de Santurbán, en el corregimiento de Mohán, en Suratá, Santander.

Así lo aseguró Óscar Bautista, un campesino de la zona que vio cómo en 45 minutos un sorpresivo y fuerte aguacero combatió la furia de las llamas que se devoraba centenares de hectáreas de frailejones, musgos y otras especies vegetales que garantizan el agua y la vida del ecosistema más importante de los santanderes.

“La ayuda de mi Dios fue la que permitió que este fuego se extinguiera, porque los bomberos me decían que a un kilómetro el humo no los dejaba llegar a donde estaban las llamas. Sin esa lluvia no hubiéramos podido controlar nada y no me imagino el daño que hubiera causado este incendio tan grande”, afirmó el habitante de la zona.

Bautista aseguró que las únicas personas que estuvieron tratando de controlar las horas más críticas de la emergencia fueron cuatro bomberos de Suratá y unos campesinos de la zona que apoyados en algunas herramientas, una fumigadora de motor y varios litros de agua, intentaban aislar el fuego para que no acabara con más hectáreas de vegetación.

El productor agropecuario desmintió lo dicho por las autoridades frente a la labor de los organismos de socorro de diversos municipios y aseguró que los bomberos que viajaron de otras regiones de Santander arribaron al sitio cuando ya estaba controlado el incendio.

“A la zona fueron los bomberos solo hasta el sábado a las 5:00 de la tarde. Arrimaron seis camionetas al sector donde habían unas llamas que se pueden controlar y no se propagan más, y se regresaron hacia las 8:00 de la noche”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que se afectaron más de 2 mil hectáreas y les pidió a las autoridades que investiguen si hubo manos criminales en este incendio que se originó en la vereda Playoncito del municipio de Arboledas en Norte de Santander.