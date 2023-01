Levantan protesta que mantuvo cerrada 30 horas la vía entre Bucaramanga y la costa Atlántica

Tras una mesa de diálogo en la que participaron representantes de la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander, Findeter y líderes comunales, los habitantes del barrio Colorados, del norte de Bucaramanga, y del sector rural levantaron el bloqueo que mantenían desde este lunes, en la vía que comunica a la capital santandereana con la costa Atlántica.

Los habitantes reclamaban por proyectos viales que, según ellos, completan 15 años y no se han hecho realidad.

“La problemática es que ya no podemos con el trancón en este paso que se llama paso malo, todos los días son trancones de dos a tres horas para llegar a las veredas del corregimiento 1 de Bucaramanga porque llevan 15 años en las mismas condiciones. La vía La Virgen - La Cemento tiene el 60 % de los predios comprados y no se ha hecho ninguna obra, los propietarios no pueden vender, ceder; salen con que las obras son en Rionegro, que las inversiones sean La Virgen La Cemento e intercambiador en el barrio Colorados”, manifestó Yorley Camargo, representante del sector rural de Bucaramanga.

En la reunión, las autoridades se comprometieron a adelantar obras de recuperación de las zonas afectadas.

En su cuenta en Twitter Saharay Rojas, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, confirmó el levantamiento de la protesta.

Logramos un acuerdo!



La @AlcaldiaBGA, @Findeter y @GobdeSantander logramos puntos de encuentro con la comunidad para levantar el paro y avanzar en la pronta intervención.



Siempre el diálogo será la mejor alternativa.

Entretanto, campesinos que se tomaron la Ruta del Sol, a la altura de la Lizama, afirmaron que el paro y bloqueo de la vía será indefinido hasta que el presidente Gustavo Petro o una comisión del Gobierno nacional dialogue con ellos en la zona.

Las protestas en esta zona de Santander están relacionadas con el incremento de la violencia contra sus habitantes.

“Ante la grave situación que vive la región nos hemos declarado en emergencia humanitaria, salimos nuevamente a las calles esta vez en la Ruta del Sol. Estamos en la zona de Lizama en protesta contra las amenazas que venimos sufriendo por el conflicto armado que se vive en Barrancabermeja, sur de Bolivar; Antioquia y la serranía de San Lucas. Pedimos al presidente Petro que nos atienda”, afirmó la líder social María José Pérez.