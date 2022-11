Lluvias en Santander: vías colapsadas disparan precios de la canasta familiar

Continúan las lluvias en diferentes regiones del país y los problemas en vías no cesan, lo cual generan problemas en el desplazamiento de alimentos y otros recursos, que está causando el aumento de algunos productos básicos de los colombianos.

Tan solo en Santander, los productos de la canasta familiar aumentaron en un 50 % debido a los derrumbes ocasionados por el invierno, los cuales han afectado más de 120 vías regionales, según lo confirmó el gobernador Mauricio Aguilar.

Publicidad

Entre los productos que aumentaron de precio están: la papa, la yuca, el maíz, la cebolla, la zanahoria, el ajonjolí y varias frutas, entre otros.

“La papa aumentó de precio a raíz de que no hay vías veredales, las vías departamentales por todo lo del invierno están taponadas, es igual que el maíz que no ha llegado de Guaca, ni de San Andrés por cuanto no hay paso. Entonces estamos realmente en escases y por ésta escases, los precios se han subido”, explicó Fanny Niño, comerciante de la plaza Satélite del Sur de Bucaramanga.

En este momento la libra de papa por ejemplo está fluctuando entre 1.800 y 2.000 pesos, mientras que el maíz que estaba a 3.400 antes del invierno, ahora está a 4.00 y 4.200 pesos la libra", agregó la comerciante.

Según los vendedores, el invierno también ha afectado el sector ganadero y el precio de la carne ha subido, algo que estaría haciendo que las personas no frecuenten las plazas de mercado.

Publicidad

“Se duplicó mucho el ajonjolí, antes valía 7.500 pesos la libra y ahora está costando 15.000 y lo que nos han dicho es que ha subido porque el invierno ha dañado muchos cultivos en Colombia. El maní dulce que es a base de azúcar también subió por los trancones y los problemas en las vías”, explicó Ricardo Suárez, comerciante.

“Lo que es la papa, la yuca, todo se ha aumentado por los derrumbes que han ocurrido, los cultivos se han acabado también. Por ejemplo, el bulto de papa estaba entre 60.000 y 70.000 pesos y ahora está a 130.000, es decir casi el doble. Y quienes traen el producto lo que dicen es que no hay vías”, aseguró Luis Aurelio Bustos, comerciante.

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'