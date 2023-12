“Lo que más me duele es ver ciudadanos desbalijando Metrolínea”: alcalde electo de Bucaramanga 

El alcalde electo de Bucaramanga , Jaime Andrés Beltrán, se refirió a un video publicado a través de la cuenta de X de Blu Radio (@BLUSantanderes) en la que se observaba a un habitante de calle hurtando una estructura de aluminio de la estación de Metrolínea ubicada en Lagos.

“Lo que más me duele es ver a ciudadanos desbalijando Metrolínea. Señores, eso no lo vamos a permitir. Me duele ver que nadie hace absolutamente nada, ni las autoridades asumen el reto de responder por esto. Para los ciudadanos se les volvió normal que desbaratan las estaciones de Metrolínea y pareciera que estuviera bien. Eso no está bien, tenemos que recuperar Metrolínea”, dijo el mandatario electo durante una transmisión en vivo en la que informó que su equipo de empalme ha encontrado por lo menos 300 hechos de presunta corrupción en la administración de Juan Carlos Cárdenas .

#Video Este es el momento cuando un hombre desvalija y roba parte de la estructura de Metrolínea en Floridablanca. El hecho se presentó en la estación de Lagos, al sur del área metropolitana de Bucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/DfGYtYCZQt — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 1, 2023

Beltrán expresó que están a punto de liquidar Metrolínea porque no tiene recursos y, aparte, se están robando el dinero con contratos que no tienen fundamento.

Publicidad

“Que no terminen de desbaratar lo poco que queda. Metrolínea es nuestro patrimonio, es de los bumangueses, vayan a desbaratarles el metro a los paisas a ver qué dicen, vayan y le desbaratan el Metrocable que tienen a ver si se aguantan. Aquí vienen y nos desbalijan lo que es nuestro y nadie dice nada, parece que pasara sin pena y sin gloria y eso no lo vamos a permitir. La ciudad la vamos a hacer respetar”, acotó el mandatario.

Esta no es la primera vez que Jaime Andrés Beltrán se refiere al tema del Sistema Integrado de Transporte Masivo de los bumangueses. Hace unos días publicó en su cuenta de X un trino referente al tema.

“Nuestro equipo de empalme realizó un recorrido por algunas estaciones de Metrolinea y lo que encontró es preocupante: la delincuencia y la falta de autoridad se han carcomido el ornato público. La administración municipal no puede abandonar el cuidado de los bienes públicos, debe garantizar su protección. Todos los hallazgos recolectados en el proceso de transición serán de conocimiento público de la ciudadanía y organismos de control”, escribió.

Publicidad

Nuestro equipo de empalme realizó un recorrido por algunas estaciones de @Metrolinea y lo que encontró es preocupante: la delincuencia y la falta de autoridad se han carcomido el ornato público.



La administración municipal no puede abandonar el cuidado de los bienes públicos,… pic.twitter.com/BGhOlXP679 — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) December 1, 2023

Esa publicación causó malestar e incluso Yolima Espinel Blanco, gerente de Metrolínea, le respondió:

“Por favor @soyjaimeandres diga las cosas como son. A su equipo de empalme, esta gerencia le entregó un presupuesto detallado de la necesidad de recursos que se requieren por municipio para recuperar la infraestructura. Esto hace parte del plan de acción presentado”.

Por favor @soyjaimeandres diga las cosas como son. A su equipo de empalme, esta gerencia le entregó un presupuesto detallado de la necesidad de recursos que se requieren por municipio para recuperar la infraestrucura. Esto hace parte del plan de acción presentado. https://t.co/4EMZKv7vl5 — Yolima Espinel Blanco (@EspinelBlanco) December 1, 2023

Publicidad



Así las cosas, el caso de Metrolínea seguirá siendo un tema álgido en la nueva administración de Bucaramanga, pues el alcalde electo quiere encontrar y exponer todas las razones que llevaron a la bancarrota a un Sistema que es su momento era muy querido por los santandereanos.

Le puede interesar: