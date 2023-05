Niña atacada por pitbull en Girón (Santander) es intervenida quirúrgicamente

Después de la muerte de un niño de 4 años en el norte de Bucaramanga debido al ataque de cuatro perros pitbull, lo cual generó rechazo e indignación porque los caninos estaban sin bozal a pesar de las advertencias de la comunidad, se conoció un nuevo caso que estremeció a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, ya que una niña de 8 años fue atacada por un perro también de raza pitbull.

“La niña estaba en la casa de la vecina jugando en la pieza, pero ellas tenían la puertecita cerrada y el perro les abrió la puerta y ahí fue donde la atacó, la dueña del perro entró y se le enfrentó al perro pero no era capaz, y yo empecé a gritar y a pedir ayuda entonces un sobrino y un vecino llegaron y le abrieron la boca al perro y lograron ayudarnos”, explicó una familiar de la menor.

Luego de ese hecho la menor fue llevaba rápidamente a un hospital para su intervención quirúrgica ya que sufrió graves lesiones en la cabeza, una oreja y en una pierna. Procedimiento que por fortuna y según los médicos salió bien.

Los hechos que ocurrieron en el sector de la Isla del municipio de Girón generaron un gran impacto en toda la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga donde algunos sectores pidieron que se regule y controle de mejor forma la tenencia de perros de razas que pueden ser peligrosas sobre todo para menores de edad.

“A la niña le hicieron una cirugía plástica y ya gracias a Dios le hicieron todos los procedimientos y ya le dieron la salida, ya que ella tuvo heridas en una oreja, en una pierna y en la cabeza. Debido a estos hechos nosotros como familia de la niña colocamos el denuncio y la policía me hizo varias entrevistas para saber exactamente cómo ocurrieron los hechos”, agregó la familia de la menor de edad.

Según lo relata la familiar de la menor herida por el ataque del perro, el animal ya no se encuentra en la casa donde vivía por qué no lo han vuelto a ver en el barrio, sin embargo, no pudo confirmar si las autoridades se lo llevaron o si fueron los mismo dueños los que decidieron llevarlo a otro lugar.

