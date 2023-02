Operativo contra piques ilegales en Bucaramanga: un policía herido y 90 motos inmovilizadas

La Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó un gigantesco operativo sorpresa en la zona industrial de Soto Norte, al sur de la ciudad, donde más de 1.000 personas estaban participando de los denominados piques ilegales de motocicletas en los que, además, se comercializan dosis de drogas y hacen apuestas ilegales.

En el operativo fueron inmovilizadas más de 90 motos, capturadas tres personas y un policía resultó herido tras ser atacado con un cuchillo.

“Hicimos un seguimiento y encontramos unas 600 motocicletas de acuerdo con el reconocimiento que se hizo con nuestro dron. Inmediatamente desplegamos un dispositivo con el acompañamiento de nuestra tanqueta, de tal manera que ubicamos nuestros vehículos y logramos inmovilizar 90 motocicletas, algunas de ellas son robadas”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general José James Roa.

🚨ATENCIÓN: Tras fuerte operativo contra piques ilegales recuperamos seis motos robadas, capturamos a tres personas por hurto e inmovilzamos 90 motos.



Quienes conducían realizaban maniobras indebidas, consumían alcohol y alucinógenos. Seguimos trabajando! @PoliciaBmanga pic.twitter.com/UwxvqN49Ui — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) February 27, 2023

Publicidad

En el lugar tres personas fueron capturadas por receptación y hurto. Además de eso, fueron encontrados cuatro niños, a quienes se les inició la ruta para el restablecimiento de sus derechos por encontrarse en lugares no adecuados para ellos y, a su vez, se recuperaron 6 motocicletas que figuraban hurtadas.

“Muchas de esas motocicletas no cuentan con documentación, no tienen espejos, no tienen placas, lo cual nos indica que puede ser utilizadas en otras actividades ilegales. Debemos decir que la irresponsabilidad de estas personas es tan alta que sencillamente no les importaba la integridad de las personas porque al ver los policías, les tiraban las motocicletas encima”, siguió explicando el general Roa.

En medio del operativo, resultó lesionado un uniformado, cuando fueron arrollados por algunos conductores irresponsables que pretendían evadir la señal de pare. Afortunadamente, recibieron atención médica oportuna y se encuentran en recuperación.

#Atención En un gigantesco operativo en Bucaramanga la Policía inmoviliza más de 70 motocicletas utilizadas en piques ilegales. Siete motos reportadas como hurtadas en Santander fueron recuperadas. En el lugar hallaron drogas, licor y armas #VocesySonidos pic.twitter.com/M1rOcDWyA7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 27, 2023

Publicidad



“Afortunadamente nuestro bloqueo fue total con camiones, con vallas, con motocicletas de la Policía, evidenciamos que muchos de ellos arrojaron sus motocicletas al caño cuando huyeron, otros las botaron directamente en la zona boscosa y ese fue el trabajo de la Policía, ubicar esas motocicletas y ese es el trabajo que estamos haciendo”, agregó el general Roa.

Le puede interesar: