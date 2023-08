La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander abrió una indagación previa contra el Hospital Regional de García Rovira, ubicado en Málaga, Santander, por las presuntas irregularidades en la convocatoria pública 003 de 2023 para la adecuación y ampliación de la infraestructura física de la entidad por valor superior a los $64 mil millones.

El tiempo que demoró la convocatoria (sólo dos días) y la adjudicación casi inmediata al Consorcio de García Rovira (integrado por TGA Asociados Ingeniería Consultoría Construcción SAS y Carlos Olarte Martínez, cada uno con 50 %) ya había llamado la atención del Ministerio de Salud , entidad que aportó la mayor parte de los recursos ($60.000 millones).

Cabe recordar que el Ministerio de Salud y Protección Social había instado a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, a abrir una investigación disciplinaria contra José Luis Medina Romero, gerente y representante legal del Hospital Regional de García Rovira por las presuntas irregularidades.

“Los términos de la licitación, incluyendo los requisitos de capacidad financiera y otras condiciones establecidas por el gerente José Luis Medina Romero, habrían resultado en que un único oferente, el Consorcio De García Rovira, se presentara. Este consorcio finalmente obtuvo el contrato para llevar a cabo las obras de adecuación y ampliación de la estructura física en un contrato por un valor de sesenta y cuatro mil veintiocho millones ochenta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos con veinte centavos ($64.028.082.699,20) con un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio”, explicó el director Jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, en una carta enviada a la Procuradora.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud, en ese momento, no solo pidió la investigación disciplinaria contra el gerente del hospital, sino también la suspensión del proceso de convocatoria pública para las obras en cuestión, teniendo en cuenta que aún no se había firmado ni legalizado el contrato. No obstante, parecer que el contrato ya fue firmado por el representante legal del Hospital Regional de García Rovira, aunque no se ha publicado aún.

Así las cosas, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander solicitó las copias completas de todo el proceso precontractual, desde los estudios, diseños, especificaciones técnicas y términos de referencia suministrados al contratista para la ejecución de la obra hasta la firma del contrato.

“Se realizará una inspección disciplinaria al Secop con el fin de consultar, descargar y adjuntar a las presentes diligencias como prueba, todos los documentos que se encuentren publicados respecto del proceso de convocatoria N° 003 de 2023 para adecuación y ampliación de la estructura física adelantado por la ESE Hospital Regional de García Rovira en Málaga, Santander, para lo cual, el funcionario comisionado fijara fecha y hora”, señaló la entidad.

Por último, la Procuraduría solicitó la certificación de quienes conforman actualmente la Junta Directiva y la información relacionada con todos los funcionarios del Hospital Regional que intervinieron directa o indirectamente en la formulación del controvertido convenio.