“Sapos”: nuevas amenazas de muerte contra testigos en caso Richard Aguilar y Edwin Ballesteros

Los esposos que se convirtieron en testigos claves por los presuntos hechos de corrupción que se habrían cometido en la Gobernación de Santander durante el gobierno de Richard Aguilar, denunciaron que, nuevamente, recibieron amenazas de muerte en su contra.

A la vivienda de Claudia Toledo y Lenin Pardo, ubicada en el sur del área metropolitana de Bucaramanga, llegó un sufragio con el siguiente mensaje: “de sapos está lleno el cementerio”.

El mensaje temerario también dice: "si quiere asistir al funeral de Alejandro y Sara (hijos de la pareja) siga abriendo la boca”.

"Por declarar en contra de Richard Aguilar, Edwin Ballesteros y de otros funcionarios y contratistas en la administración del doctor Aguilar, hemos sido objetos de múltiples amenazas contra mi familia (...). Es terrible, es una situación demasiada preocupante. Ayer recibimos un sufragio con una nota donde textualmente nos dicen que si quiero asistir al funeral de mis hijas siga abriendo la boca. Esto es realmente preocupante y atemorizante, nos quieren callar", afirmó Claudia Toledo.

Para Lenin Pardo, estas amenazas son preocupantes: "Constantemente sentimos que nos están siguiendo. El magistrado Cesar Reyes y nuestro abogado Jaime Lombana han pedido una protección especial para nosotros, pero siempre nos la han negado", dijo.

Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura de Santander, había denunciado que en diciembre habían recibido amenazas a través de una llamada telefónica.

“El lunes 6 de diciembre a las 6:00 de la tarde me llaman y me preguntan en tres ocasiones que si yo deseo pasar navidad con mi familia y luego me dicen que si quiero pasar navidad con mi familia es mejor que deje de hacer lo que está haciendo”, contó la exfuncionaria.

Toledo y Pardo manifestaron que sienten miedo desde que se convirtieron en testigos de la Fiscalía.

"Es una alerta más, veníamos sintiéndonos preocupados con mi esposo, pero ahora sentimos miedo por la familia y nuestras hijas”, indicó.

En este proceso judicial por presunta corrupción en Santander, también es investigado el excongresista del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.

Por el escándalo de presunta corrupción en contratos durante la gobernación de Richard Aguilar, fueron capturados el contratista de las obras del estadio de Bucaramanga, Octavio Reyes Sarmiento, y Julián Jaramillo, exasesor de proyectos del exsenador Aguilar.