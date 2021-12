Tres familias en los santanderes esperan pruebas de supervivencia de sus familiares secuestrados

Tres familias en Santander y Norte de Santander no duermen tranquilas a la espera de sus familiares quienes fueron secuestrados en diferentes circunstancias.

Quien lleva mayor tiempo, es el ganadero Gerardo Aranda, quien desapareció cuando se dirigía a su finca La Alegría, de la vereda Mate Plátano, municipio de Sabana de Torres, Santander, el 7 de diciembre de 2020.

Dos días después su camioneta fue hallada en la vía que conduce al corregimiento San Rafael de Rionegro.

Aunque los familiares, recién ocurrió el secuestro, ofrecieron $20.000 de recompensa, por el momento no tienen noticias sobre su paradero.

El 21 de julio de 2021 en el municipio de Matanza, Santander, se produjo el secuestro de Víctor Julio Rodríguez, un pensionado de 64 años, cuando tres hombres armados llegaron hasta la finca en la vereda quebraditas y se lo llevaron.

Tras cinco meses sin noticias de Rodríguez, su esposa Vilma Ochoa, clama por su liberación.

“Es un silencio aterrador, clamamos al cielo que nos lo devuelvan con vida. Son 5 meses desde que se lo llevaron y no sabemos nada de él que el señor haga su obra y nos dé el regalo de tenerlo en esta Navidad, que los secuestradores tengan misericordia de él y nos lo devuelvan”, pidió.

El tercer caso es el de Norte de Santander donde hace 49 días fue secuestrado el soldado profesional Jeison Martínez cuando realizaba labores humanitarias en la zona de Vetas, municipio de Tibú.

Leidy Gómez, esposa de Jeison, pidió a los captores una prueba de supervivencia.

“En la misma angustia porque no tenemos noticias, ningún grupo se ha hecho atribuible el hecho, no hay pruebas de supervivencia y cada día que pasa es angustiante no sabemos si está bien está con vida, ha sido difícil en esta temporada decembrina estar sin mi esposo”, expresó Leidy.

Espera que un milagro ocurra y que esta Navidad Jeison pueda estar en su hogar.

“Mis hijos preguntan por el papá y están pendientes de las noticias a ver si aparece diciendo que está bien. Pido, por favor, que lo liberen y nos permitan estar con él en esta Navidad”.