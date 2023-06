Víctimas del antiguo Bloque del Magdalena Medio de las Farc piden justicia a la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) llevó a cabo la primera audiencia del Caso 01, el cual está enfocado en las víctimas del antiguo Bloque del Magdalena Medio de las Farc , el cual operaba en Santander y otras zonas del Magdalena Medio.

La audiencia tuvo como objetivo principal escuchar los testimonios y las experiencias de las víctimas para poder entender mejor sus necesidades y ofrecerles una reparación integral. No obstante, la mayoría no están de acuerdo con las versiones que han entregado los 365 comparecientes de las extintas Farc-EP.

“Según la versión de Erasmo Traslaviña, la orden de mi secuestro vino de Pastor Alape , quien la transmite a Erasmo, y Erasmo la transmite a ‘Nelson 23’ quien, según el mismo Erasmo, se adelanta en los tiempos y me retiene antes del momento planeado y agrega que yo me metí a la zona donde estaba, y por eso ocurre el momento propicio para mi secuestro. Esa versión no coincide con la que me da mi victimario porque la misma noche en que él me secuestra me comenta lo siguiente, usted por poco se nos escapa… y por culpa suya, tuve que caminar desde diez de la mañana hasta siete de la noche para poderlo agarrar. Y dice, cuando les dan aviso en la mañana de mi presencia, ellos estaban muy lejos del sector de donde yo estaba, estaban por los sectores del Río Magdalena, hacia la parte norte de la Ruta del Sol, ya límites de Santander con Antioquia. Así que no me los encontré a ellos, ellos me buscaban para secuestrar… esos detalles de la retención son importantes, porque éramos dos candidatos a la alcaldía, y la verdad, debe quedar muy clara, porque era a mí a quien buscaban para, según ellos, retenerme, y no al otro candidato”, expresó Domingo Navarro Rodríguez, secuestrado en Puerto Parra cuando era candidato a la Alcaldía de Cimitarra .

“Yo no quedo conforme con la respuesta de que yo fui quien se metió a la zona y de malas porque me tocó. A mí ustedes me buscaban para secuestrarme y eso quiero que lo dejen claro”, recalcó Navarro Rodríguez.

El proceso investigativo del #Caso01 ha logrado identificar a 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula.



Si quieres conocer otros hitos importantes de este caso, haz clic aquí 👇https://t.co/OQunFQcCdP — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 14, 2023

La magistrada auxiliar Ana María Mondragón, quien presidió la diligencia, fue enfática al decir “Nos interesa mucho conocer sus reacciones a lo que los máximos responsables de las antiguas Farc-EP han dicho”.

Y tal vez por eso las acusaciones del excandidato a la Alcaldía de Cimitarra fueron más allá y dijo que los victimarios no han contado toda la verdad: “En la noche de mi secuestro, cuando subíamos a la canoa a las diez de la noche, para pasar el Río Opón hacia la Vereda La Muerta, el comandante me pregunta ya encima de la canoa, ¿usted conoce al otro candidato, Wilfran Sabogal, yo le respondo que sí, que claro, y dice, ah, bueno, es para que vaya viendo cómo van las cosas y se quedó callado. Así las cosas, sigo convencido de que los comparecientes tienen una parte de la verdad, que no han querido revelar”.

Javier Vargas Beltrán, expolicía secuestrado cuando se transportaba junto a sus compañeros en el sitio conocido como Loma Redonda, en la vía entre San Vicente y Zapatoca, narró que tenían que hacer sus necesidades fisiológicas frente a los secuestradores, quienes les apuntaban en todo momento porque pensaban que se iban a escapar.

“Cuando uno hace el juramento en la Policía Nacional, de servir a la patria, ayudarle a los demás, uno nunca piensa encontrarse con esto del secuestro . Nunca piensa que otro ser humano le puede hacer tanto daño (…) entonces, no se entiende lo que habla la guerrilla de que son buenos”.

La JEP recordó a las víctimas que “sus observaciones serán parte esencial del ejercicio de contrastación que hará la Sala para la realización del Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Bloque Magdalena Medio”.