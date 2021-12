Video: denuncian que en Santurbán están explotando mina de arena que afecta el páramo

Una nueva polémica se ha generado en Santander luego de que la veeduría ciudadana La Lupa denunciará que en el municipio de Vetas se estaría explotando una mina de arena afectando el ecosistema del páramo de Santurbán.

"Pedimos a la autoridad ambiental CDMB para que investigue si existe alguna contaminación o daño en el páramo de Santurbán por la explotación que posiblemente sea ilegal de una mina de arena en el municipio de Vetas. También queremos saber si el alcalde Hernán Bautista sabe de está situación que nos parece grave", afirmó Sergio Toledo de la veeduría La Lupa.

#Video El representante de la veeduría La Lupa, Sergio Toledo, denunció que la Alcaldía de Vetas habría autorizado la explotación una mina de arena en Santurbán para utilizarla como 'recebo' para arreglar vías. Pidió a la @CARCDMB investigar el caso #MañanasBLU pic.twitter.com/uGiIX1Bpfc — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) December 28, 2021

El alcalde de Vetas, Hernán Bautista Moreno, manifestó a BLU Radio que en el municipio existen tres canteras en el territorio.

"Son minas de arena y piedras que no están activas. Lo que hacemos es recoger el material que cae y con ese material de recebo lo utilizamos para mejorar las vías del municipio. Hay dos canteras en la parte alta del territorio que se han sacado tierra que han generado controversia, pero estamos haciendo una labor para mejorar las carretera, pero si no quieren que arreglemos las vías que nos ayuden a pavimentar los que no quieren", señaló el mandatario local.

La Corporación Ambiental de Bucaramanga (CDMB) informó que adelantará al respectiva investigación sobre el tema.