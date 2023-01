“Ya perdí 150 cabezas de ganado, no doy más”: ganadero de Puerto Wilches pide ayuda por hambruna

Un número aproximado de 5.000 reses, de las 40.000 que se estima que hay en el municipio de Puerto Wilches, en Santander, han muerto de hambre luego de una durísima ola invernal en la región.

El desbordamiento del río Magdalena en los sectores conocidos como Sitio Nuevo y Paturia, ocasionó que miles de hectáreas de potrero resultarán inundadas. El paso, con el que se alimentan las reses, se acabó.

Boquete abierto por río Magdalenajqve un año en Sitio Nuevo, norte de Puerto Wilches. Esa corriente inundó y malogro pastos y cultivos de pancoger. Efectos: miles de reses muertas y en riesgo de morir. Y hambre para los pobladores.@MinAmbienteCo @Cormagdalena @GobdeSantander pic.twitter.com/7siAmKiavu — Wilson Lozano REPORTERO (@wilo72) January 12, 2023

“La situación es lamentable, después de mucha agua llega una época de duro verano y tenemos la situación que tenemos, los suelos se quedaron sin pasto y los animales mueren de hambre; esto se nos ha salido de las manos, requerimos el apoyo del Gobierno Nacional”, expresó Jairo Toquica, alcalde de Puerto Wilches.

Los ganaderos de la zona han sido los más golpeados con la hambruna que vive su ganado. Este jueves pidieron ayuda del Gobierno Nacional.

“Solamente yo he perdido 150 cabezas de ganado muertas hasta hoy, le pedimos a las autoridades que pongan su mano en el corazón, ya no aguantamos más, estoy que me voy de acá porque esta es una crisis terrible”, dijo Guillermo Mendoza, un ganadero de la región.

Y, en medio de lágrimas, agregó: “Pedimos que nos miren, somos santandereanos, hoy no se conseguí ni una libra de yuca ni plátano, en estas tierras tan productivas”.

El ganadero contó que de 15 trabajadores que tenía, tuvo que despedir a 12 por la crisis económica causada por la ola invernal.