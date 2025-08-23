Vuelta a España 2025 EN VIVO: horarios y dónde ver gratis la etapa 1

Este sábado, 23 de agosto, inicia la esperada Vuelta a España en su edición 80. Según anunció la organización, serán 21 etapas en total y recorrerá 3.185 kilómetros, iniciando en Turín-Reggia di Venaria-Novara y terminando en Alalpardo-Madrid el próximo 14 de septiembre.

Este año, 184 corredores tomarán partida desde el norte de Italia, específicamente en Turín. Hay que recordar que los ciclistas colombianos también participarán en esta grande, siendo una de las fichas más fuertes de sus respectivos equipos, como Egan Bernal, quien liderará al Ineos esta vez.

Egan Bernal Foto: AFP

Colombianos en la Vuelta a España

Egan Bernal (Ineos)

Brandon Rivera (Ineos)

Santiago Buitrago (Bahrain)

Sergio Higuita (Astana)

Harold Tejada (Astana)

Esteban Chaves (Education Easy)

Juan Guillermo Martínez (Picnic).

Dónde ver la Vuelta a España 2025: etapa 1

Los aficionados que quieran vivir todas las emociones de La Vuelta a España podrán ver cada etapa a través de Caracol Sport en vivo por el Canal Caracol, también por internet en la aplicación de ditu (disponible para descargar en cualquier dispositivo) y sintonizando Blu Radio.

Toda la información sobre esta carrera también la podrá consultar en bluradio.com.



¿A qué hora empieza la Vuelta a España este sábado?

Arrancará a partir de las 6:30 de la mañana, hora Colombia. Cabe recordar que, por los largos recorridos, la mayaría de las etapas inician muy temprano y por ditu podrá ver la carrera completa sin perderse ningún detalle.

Previo al gran inicio de este sábado, se realizó la presentación oficial de todas las escuadras que competirán en esta edición número 80 y los dorsales que usarán.



Últimos ganadores de La Vuelta a España

2024: Primoz Roglic (SLO)

2023: Sepp Kuss (USA)

2022: Remco Evenepoel (BEL)

2021: Primoz Roglic (SLO)

2020: Primoz Roglic (SLO)

2019: Primoz Roglic (SLO)

Hay gran expectativa por saber quién se quedará con el liderazgo desde el primer día y si la batalla será diferente a la del Tour de Francia, pues se espera una batalla “más pareja” entre los capos de escuadra.