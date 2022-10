¿Cuál será el futuro del fútbol femenino? Responde la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia

Este domingo, la Selección femenina sub 17 buscará su primera Copa Fifa en India, enfrentando a España. Este viernes, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, estuvo la exatleta olímpica y actual ministra del Deporte Maria Isabel Urrutia, quien se refirió acerca del futuro del fútbol femenino en el país.

La ministra del Deporte se refirió a los premios y los patrocinadores. “Fue un mandato del presidente Gustavo Petro, cuando se dijo que la Liga femenina no iba más, me pidió que solucionara el problema. Le dije que desde el Ministerio no podíamos hacerlo, pero que se iba a gestionar patrocinios y conseguir la plata necesaria. Lo que falte, lo ponemos desde el Ministerio”, contó Urrutia.

“Si deciden que no, buscaremos un mecanismo para que el Estado cree un sistema de fútbol en Colombia para ellas”, añadió.

La ministra del Deporte se refirió, además, a las transmisiones de partidos de fútbol, la mayor parte de ellos que solo pueden verse bajo suscripción. Un proyecto de ley busca cambiar el esquema. Urrutia dijo que no le suena que se transmitan todos los partidos por televisión abierta debido a que eso tendría que costearse desde el Estado.

“Hay un proyecto que va a cargo del Ministerio de las TIC, que tiene menos presupuesto que nosotros. Cargarle ese rublo más a ellos va a ser difícil. Ese proyecto el Ministerio de Hacienda tendría que darle el visto bueno. No es exitoso que la televisión pública asuma eso. Es más fácil en una negociación con los equipos de fútbol y los canales”, declaró la funcionaria.