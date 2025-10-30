Boyacá Chicó vs. América se jugará en Tunja, pero queda una incertidumbre

El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, finalmente se jugará en Tunja. Así lo confirmó el presidente del club boyacense, Nicolás Pimentel, luego de que la Dimayor anunciara la reprogramación de la jornada.

Sin embargo, el dirigente advirtió que aún hay una gran incertidumbre sobre la fecha exacta del encuentro, pues el estadio La Independencia no estaría disponible el día 6 de noviembre, como lo comunicó el ente rector del fútbol colombiano.



¿Cuándo se jugará Boyacá vs. América?

En diálogo con Blog Deportivo, Pimentel explicó que, aunque la Dimayor fijó el duelo para el 6 de noviembre, la cancha de Tunja no puede ser utilizada ese día debido a eventos musicales programados en el estadio.

“El estadio está disponible hasta el 5 de noviembre, pero deben desmontar las estructuras de conciertos, luces y tarimas, lo que tarda uno o dos días. En ese sentido, el escenario estaría listo solo para jugar el sábado o domingo”, argumentó el directivo, visiblemente molesto por no haber sido consultado antes del anuncio oficial.

El presidente del Boyacá Chicó señaló además que el club agotó todas las opciones para encontrar una sede alterna.



“Ayer Valledupar nos negó el préstamo y Palmira también esta mañana. Yo no quería ir a Palmira porque era una desventaja deportiva, pero ya después de 13 o 14 opciones negadas, me tocaba aceptar algo. Incluso pensé en llevar el partido a Puerto Ordaz, en Venezuela”, bromeó Pimentel, evidenciando el caos logístico que ha acompañado esta programación.

El dirigente también aprovechó para hacer un fuerte llamado de atención a las autoridades locales y a los gobernantes sobre el uso de los estadios.

“Los escenarios están hechos para jugar al fútbol. Los conciertos son bienvenidos, pero la prioridad la debe tener el fútbol, que mueve la economía y es el entretenimiento principal de la gente. No puede ser que cada fin de semana tengamos que buscar estadio porque los están cerrando para otros eventos”, reclamó.

Finalmente, Pimentel advirtió que esta situación podría tener un efecto dominó en el calendario del campeonato. Si el duelo ante América no puede jugarse el 6 de noviembre, la fecha 19 también tendría que ser aplazada, lo que extendería la liga hasta finales de diciembre.