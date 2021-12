Es un ‘crack’, me quito el sombrero porque juega mucho: Faustino Asprilla sobre Teófilo Gutiérrez

Este viernes, 17 de diciembre, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el exfutbolista Faustino ‘El Tino’ Asprilla, quien habló sobre la final del fútbol colombiano, la situación de Nacional y aprovechó para referirse a sus bebidas energizantes y los señalamientos del Invima.

Sobre la final del fútbol colombiano, ‘El Tino’ dijo que “fueron los dos mejores equipos de los cuadrangulares, lástima por Millonarios que jugaba muy bien, pero en el fútbol no es solo jugar bien sino acompañarlo con resultados. Tolima es gran merecedor con un fútbol que, a mí, particularmente, no me gusta, pero es un fútbol efectivo para el Tolima y se merecen estar ahí”.

‘El Tino’ aprovechó y se deshizo en elogios hacía Teófilo Gutiérrez “el Cali juega muy bien al fútbol y Teófilo es un ‘crack’ y es el mejor jugador del torneo, me le quito el sombrero porque ese muchacho juega mucho”.

Faustino Asprilla también habló sobre el equipo de sus amores, Atlético Nacional, “juegan muy bien y a la hora de pelear títulos, el equipo se cae, no sé quién toma las decisiones, pero se me hace muy raro que con tan buenos jugadores Nacional no pueda ganar un título, hay que revisar muchas cosas”.

Por último, Asprilla se refirió a los señalamientos del Invima sobre sus bebidas energizantes, “la gente con la que yo me asocié es la responsable de registrar el producto, yo solo puse mi nombre, pero no lo haría en algo que le haga daño a la gente. Espero que esto se solucione pronto”.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, alertó de la comercialización fraudulenta de una bebida energizante de “Productos Tino” del exfutbolista colombiano Faustino Asprilla, caracterizada como una bebida con agua, aloe vera, borojó, chontaduro y maca supuestamente como potenciador sexual y energizante.

Publicidad

Al parecer, según el organismo, la bebida incumple con la normatividad sanitaria vigente al promover el alimento como una bebida energizante con efectos en salud como potencializador sexual.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: