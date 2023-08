Jermein Peña habló de la responsabilidad de jugar en el Junior: "Llegué acá a hacer historia"

Se disputó una nueva jornada de la Liga BetPlay con un duelo vibrante entre Junior de Barranquilla y América de Cali. El cuadro tiburón le dio la vuelta a una derrota de 3 a 0 para poder conseguir una importante victoria en casa, duelo que, según algunos tuvo un protagonista: Jermein Peña.

"Empecé jugando en una escuela de Santa Marta en el barrio mío, se llama escuela Club San Martín. A los 12 años pasé a otro club y de a poco fue cuando pasé al Barranquilla F.C en 2017. Me devolví a Santa Marta en 2018 y ahora estoy en el Junior acá en el 2023 (...) Jugué 15 años como delantero. En el momento que me tiré fue una equivocación mía, aún me falta mucho para aprender, a penas tengo 23 años y pa' mí el proceso que he llevado como futbolista, me ha ido bien", manifestó el jugador Jermein Peña, del Junior de Barranquilla, en diálogo con Blog Deportivo.

Asimismo, el jugador Jermein Peña manifestó estar muy feliz en el Junior de Barranquilla, pues, según él, "sabe a lo que llegó y vino a crear una historia". Sobre su posición (defensa) dijo que está dispuesto a medirse en donde el técnico lo necesite y más en la necesidad que tenga el profesor Arturo Reyes, quien ya lo conoce cuando estaba en el Barranquilla FC.

"Eso es lo que quiero (aprender). También soy fuerte en el uno contra el uno, ayer cometí un error cuando me tiré al piso, pero hay que trabajar con eso para el próximo partido. No lo comenté con el cuerpo técnico, ni los profes me dijeron nada. Soy consciente de lo que pasó y eso", añadió.

Por último, Peña reafirmó su compromiso con el Junior de Barranquilla porque tiene un objetivo: "Quedar en la historia del club (...) De cariño me dicen 'Zizou', pero la verdad ya como me llamen, me gusta mi nombre porque me lo puso mi abuelo que ahora está en otro país y él fue que me puso eso".

