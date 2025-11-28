En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Jorge Soto, arquero del América, tras el triunfo ante el DIM: “Vimos un equipo muy humilde”

Jorge Soto, arquero del América, tras el triunfo ante el DIM: “Vimos un equipo muy humilde”

Tilman y Adrián Ramos anotaron los goles que configuraron la victoria del América (2-1) ante Independiente Medellín en el Pascual.

Publicidad

Publicidad

Publicidad