Jorge Soto, arquero del América, tras el triunfo ante el DIM: “Vimos un equipo muy humilde”

El arquero del América de Cali, Jorge Soto, analizó la victoria ante Independiente Medellín por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. En conversación posterior al partido, el guardameta explicó que el duelo tuvo momentos inesperados que exigieron ajustes inmediatos dentro del campo.

Soto reveló que desde el inicio hubo señales de que el plan debía modificarse. “En el primer inicio de juego, Medellín hizo algo diferente a lo que esperábamos y apenas iban tres minutos. Ahí se sintió que el plan no iba tan perfecto”, relató. Señaló que la clave fue “ponerse de acuerdo todos”, resaltando la importancia de tener un líder que tome decisiones rápidas.

Según el arquero, esa capacidad no surge al azar, sino del trabajo semanal. Expresó que “el día a día te da esa capacidad de tomar decisiones”, destacando cómo las sesiones de entrenamiento moldean las respuestas colectivas ante escenarios imprevistos. Para Soto, el equipo respondió bien porque supo escucharse dentro del campo.

Uno de los momentos tensos del partido ocurrió al minuto 66, cuando dos jugadores discutieron por una duda en la marca. Soto intervino para calmar la situación: “No es fácil, pero entre más rápido entendamos que todos buscamos lo mismo, no me importa la forma en que me digan las cosas”. Aseguró que él prefiere enfocarse en el mensaje y no en el tono.



El arquero añadió que su estilo de comunicación es más conciliador. “Yo no soy de alegar, no es mi forma de comunicar. Les pregunté qué pasó y fue una duda en quién tenía que marcar ese hombre”, explicó sobre la jugada que generó el cruce entre sus compañeros. La situación se resolvió rápidamente y el equipo mantuvo el control del juego.

Soto cerró su análisis subrayando el espíritu colectivo que vio en la cancha. “Ayer vimos un equipo muy humilde, que supo escuchar”, afirmó. Añadió que nadie quiso excederse y que cada jugador cumplió su rol con disciplina, algo que, según él, “bastó para ganar” y mantener al América con vida en los cuadrangulares.