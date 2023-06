León Darío Muñoz, el exjugador de Nacional que le ganó una final a Millonarios: "Ojalá se repita"

Nervios y ansiedad entre hinchas de Atlético Nacional y Millonarios por enfrentarse este sábado, 24 de junio , en la gran final del fútbol profesional colombiano. Los ídolos e históricos del equipo verdolaga ven con optimismo la posibilidad de dar la vuelta en la capital del país, como es el caso de León Darío Muñoz, quien dijo que el equipo tiene algo diferente en este tipo de partidos, pero, sin embargo, "no lo ve favorito".

"Es un incentivo muy grande para los jugadores. Nacional tiene ese plus de la hinchada, que, me imagino que volverá a llenar en Bogotá para hacer sentir el equipo como local para tapar ese partido pasado que fue amargo para el hincha (...) No lo veo favorito. Nacional en el cuadrangular entró con muchas dudas; Millonarios en el partido pasado se vio mejor y salió beneficiado con el resultado. Mañana es una oportunidad para que club tape, tal vez, los encuentros pasados que no han sido los mejores", manifestó León Darío Muñoz en diálogo con Blog Deportivo.

Cabe recordar que en el 2000, Millonarios y Atlético Nacional se encontraron en la final de la Copa Merconorte, título en el cual participó León Darío Muñoz como parte del ataque del equipo verdolaga. Dicho duelo terminó a favor del cuadro antioqueño que se postró con la corona internacional ante los albiazules: "Es la mejor alegría que uno le da al hincha. Ganarle a Millonarios. Ojalá se repita, pero está difícil".

Asimismo, el exjugador aseguró que Nacional debe jugar sí o sí con un delantero en Bogotá, pero considera que hay más dudas que certezas en el ataque verdolaga porque no hay un '9' definido: "Sin delantero es imposible ser campeón".

"Usted tiene menos oportunidades en un torneo largo, uno tiene que cabalgar demasiado. En estos torneo cortos uno coge ritmo de competencia y enfrenta a rivales menos fuertes, como fue el caso de Nacional que tuvo un cuadrangular con los equipo más débiles (...) Nacional tiene la oportunidad de tapar este cuadrangular", añadió.

