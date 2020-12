Se descarta público en el estadio para finales del fútbol colombiano

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena , descartó la posibilidad de la presencia de público en los juegos de la final del fútbol profesional colombiano entre Santa Fe y América de Cali de los próximos 20 y 27 de diciembre.

Desafortunadamente el monitoreo del día a día no nos permite el aforo de público a las finales, le dijimos a la Dimayor, de todas formas, que presentara la solicitud como lo hacen diferentes sectores del país señaló.

El pasado lunes en diálogo con Blog Deportivo, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez , había manifestado que insistiría en la posibilidad porque le vendría muy bien al equipo, entendiendo la crisis financiera que atraviesa el club cardenal como consecuencia de la pandemia.

“Lo que se está viendo en Cali y en Bogotá no nos permite, no solo el ingreso de personas al estadio, sino que también hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en los alrededores, el Gobierno en este momento no ve viable esa posibilidad”, enfatizó el ministro Lucena.

De acuerdo con el ministro, el próximo año se revisará si en el arranque de la liga colombiana se puede tener un aforo porcentual.